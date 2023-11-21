在这个黑色星期五寻找 Nintendo Switch 游戏的超值优惠

黑色星期五即将到来，众多 Nintendo Switch 游戏均提供令人难以置信的折扣，玩家们将大饱口福。 无论您是想犒赏自己还是寻找完美的节日礼物，现在就是以实惠的价格购买最热门游戏的时候了。 百思买、亚马逊、GameStop 等零售巨头正在提供令人惊叹的优惠，您绝对不想错过。

Best Buy：Nintendo Switch 游戏无与伦比的折扣

Best Buy 将在这个黑色星期五全力以赴，为 Nintendo Switch 游戏、配件等提供大幅折扣。 从经典到新发布，每个人都能找到适合自己的内容。 不要错过以 17% 折扣购买《忍者神龟：Cowabunga 系列》的机会。

亚马逊：《马里奥+疯狂兔子：希望的火花》和《索尼克超级巨星》的价格史无前例

亚马逊的黑色星期五促销不容错过。 他们为 Nintendo Switch 游戏（如《马里奥 + 疯狂兔子：希望的火花》）提供高达 75% 的折扣。 您还可以找到最近发行的《索尼克超级巨星》的优惠折扣。

GameStop：Nintendo Switch 游戏大幅折扣和额外优惠

为这个黑色星期五在 GameStop 享受令人难以置信的优惠做好准备。 数十款游戏可享受高达 50% 的折扣，包括流行的 Nintendo Switch 游戏，如《精灵宝可梦 璀璨钻石》和《闪亮珍珠》、《塞尔达传说：天空之剑 HD》和《勇敢默认 II》，这是扩展您的游戏收藏的绝佳机会。 另外，如果您在线订购并选择店内提货，则每笔订单还可额外享受 5 美元的折扣。 这是您可以多次利用的优惠！

任天堂 eShop：以折扣价享受数字乐趣

如果您喜欢数字游戏的便利性，任天堂 eShop 就是您的最佳去处。 任天堂第一方游戏、Capcom 游戏、华纳兄弟游戏等的黑色星期五销售量惊人，您会发现令人难以抗拒的优惠，让您连续数小时畅玩。 这些折扣有效期至 3 月 XNUMX 日。

黑色星期五哪里可以购买 Nintendo Switch 游戏

几乎所有主要零售商都参加了 Nintendo Switch 游戏的黑色星期五促销活动。 您可以找到《超级马里奥：奥德赛》、《火焰之纹章》、《塞尔达传说：林克的觉醒》、《八方旅人 II》等热门游戏的超值折扣。 无论您选择访问百思买、GameStop、沃尔玛和塔吉特等大型零售商，还是在亚马逊或任天堂商店在线浏览，超值优惠都在等着您。

常见问题解答

1. 这些优惠可以在店内还是网上购买？

大多数优惠均可在店内和网上购买，让您可以灵活地选择最适合您的购物方式。

2. 黑色星期五优惠持续多久？

黑色星期五优惠通常持续有限的时间，因此请务必检查每个零售商提到的具体日期。

3. 我可以从 Nintendo eShop 购买数字游戏作为礼物吗？

不幸的是，任天堂网上商店目前不提供礼物选项。 但是，您仍然可以利用折扣并从其他零售商那里购买数字游戏代码作为礼物。

4. 黑色星期五期间值得购买任天堂 eShop 礼品卡吗？

绝对地！ 您不仅可以在 Nintendo eShop 游戏上获得超值优惠，还可以通过购买打折的 Nintendo eShop 礼品卡来节省更多。

黑色星期五是获得 Nintendo Switch 游戏超值优惠的终极时机。 不要错过这个扩大您的游戏库或用完美礼物给您所爱的人带来惊喜的机会。 赶快行动吧，因为这些折扣不会永远持续下去！