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关于下一代 Nintendo Switch 的新细节浮出水面：功能更强大，但没有 4K 输出

By罗伯特·安德鲁

Nov 20, 2023
关于下一代 Nintendo Switch 的新细节浮出水面：功能更强大，但没有 4K 输出

最新报告表明，备受期待的 Nintendo Switch 继任者可能无法以 4K 分辨率输出游戏。 虽然有关该游戏机的具体细节仍然很少，但消息人士透露，据称将为下一代 Nintendo Switch 提供动力的定制 Nvidia T239 芯片缺乏深度学习加速器 (DLA) 功能。 这种缺失可能会阻碍控制台的 DLSS 升级功能。

DLSS 是深度学习超级采样的缩写，一直是围绕即将推出的 Nintendo Switch 传闻功能的一个重要讨论话题。 它利用人工智能来升级低分辨率图形，从而改善视觉效果，而不会对系统硬件造成过度压力。 如果没有 DLA，Switch 2 实现 4K 分辨率的潜力可能会受到显着影响。 相反，该游戏机可能会限制为 1080p 分辨率，一些消息来源暗示根据游戏的不同可能会达到 1440p 分辨率。

虽然这些估计是基于猜测和未经证实的信息，但与 Xbox Series S 等竞争对手相比，它们引起了人们对 Switch 2 功能的担忧。传闻中的芯片中没有 DLA，可能会导致任天堂的性能和视觉质量出现差异。来自其他游戏平台的控制台。

任天堂对这个问题一直守口如瓶，总裁古川俊太郎否认了向合作伙伴展示任何硬件的传言。 然而，随着谣言不断流传，人们对新游戏机的正式发布充满期待，预计将于明年发布。

当粉丝们焦急地等待更多细节时，很明显下一代 Nintendo Switch 将提供更强大的功能和更高的性能。 不过，DLA的缺席是否会对其图形功能产生实质性影响还有待观察。 最终，游戏玩家必须等待官方公告和上手体验才能确定 Switch 2 的真正潜力。

常见问题解答

下一代 Nintendo Switch 会支持 4K 分辨率吗？

最新报告表明，由于传闻中的 Nvidia T4 芯片中缺少深度学习加速器（DLA），下一代 Nintendo Switch 可能无法以 239K 分辨率输出游戏。

什么是DLSS？

DLSS 代表深度学习超级采样，它使用人工智能来升级较低分辨率的图形，从而改善视觉效果。

新的任天堂 Switch 何时发布？

新的任天堂 Switch 预计将于明年某个时候发布，但具体日期尚未确定。

Switch 2 会向后兼容吗？

虽然有关即将推出的游戏机的详细信息仍然有限，但人们一直在讨论 Switch 2 可能无法向后兼容以前的 Nintendo Switch 游戏。

By 罗伯特·安德鲁