NBC 的圣诞特别节目吸引了数百万观众

NBC 的圣诞特别节目深受观众欢迎，周三晚上吸引了数百万观众。 一年一度的“洛克菲勒中心圣诞节”特别节目在延迟三天的时间里通过 NBC、Peacock 和数字平台吸引了 7 万人观看。 这标志着洛克菲勒圣诞树亮灯活动自 2020 年以来的最佳收视率，较去年增长 7%。

该特别节目由凯莉·克拉克森 (Kelly Clarkson) 主持，众星云集，包括 Chloe Bailey、Adam Blackstone、Cher、David Foster、Liz Gillies、Darlene Love、Seth MacFarlane、Barry Manilow、Katharine McPhee、Keke Palmer、Carly Pearce 和曼努埃尔·图里佐. 观众们纷纷收看节目，享受节日气氛和迷人的表演。

继“洛克菲勒中心的圣诞节”之后，NBC 播出了首个“格雷斯兰的圣诞节”，这是在猫王埃尔维斯·普雷斯利 (Elvis Presley) 家中录制的现场节日特别节目。 该特别节目由埃尔维斯·普雷斯利 (Elvis Presley) 的孙女赖莉·克奥 (Riley Keough) 担任监制，三天内在所有平台上吸引了 5.2 万观众。 晚上10点时段，该节目成为收视率最高的节目，并且在关键演示中获得最高收视率。

《格雷斯兰的圣诞节》由艾拉妮丝·莫莉塞特、约翰·传奇、凯西·马斯格雷夫斯、凯恩·布朗、莱尼·威尔逊、拉娜·德雷、波斯特·马龙以及《战争与条约》等人表演。 明星效应和独特的地理位置增加了该特别节目的吸引力，使其成为假日音乐迷的必看之作。

总体而言，NBC 的圣诞特别节目为数百万观众带来了欢乐和娱乐，捕捉了节日气氛并展示了才华横溢的表演者。 这些特别节目的成功证明了圣诞节节目的持久吸引力以及通过音乐和庆祝活动将人们聚集在一起的力量。