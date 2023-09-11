便秘是影响许多人的常见消化问题。 我们经常求助于非处方药来缓解便秘，但也有一些自然方法可以帮助立即缓解便秘。 加拿大著名肠道健康专家 Janine Bowring 医生在 TikTok 上分享了她的重要秘诀，获得了数百万次观看。 尽管有些人可能持怀疑态度，但这些方法是有科学证据支持的。

那么，缓解便秘的自然方法有哪些呢？ Bowring 建议如下：

1.保持水分：喝足够的水对于正常消化和排便至关重要。 脱水会导致粪便变硬并且难以排出。 目标是每天至少喝 8 杯水。

2.增加纤维摄入量：食用富含纤维的饮食可以促进规律排便。 膳食中包括水果、蔬菜、全谷物和豆类。 此外，如果需要，您可以服用纤维补充剂。

3.经常运动：运动可以刺激肠道肌肉，促进排便。 定期进行锻炼，例如散步或慢跑，有助于预防和缓解便秘。

4. 尝试自然疗法：鲍林建议使用天然疗法，如薄荷或生姜等花草茶，以舒缓消化系统并促进排便规律。 益生菌还有助于维持肠道健康。

虽然这些技巧可能有助于立即缓解便秘，但解决便秘的根本原因对于长期缓解也很重要。 如果您经历慢性便秘或其他消化问题，建议咨询医疗保健专业人士以获得正确的评估和个性化的治疗计划。

总之，缓解便秘可以通过自然方法来实现，例如保持水分、增加纤维摄入量、定期锻炼和尝试自然疗法。 这些建议来自备受尊敬的肠道健康专家 Janine Bowring 博士，提供了促进消化健康和缓解便秘的整体方法。

定义：

– 肠道健康：指胃肠系统的平衡和最佳功能，包括胃、肠和微生物组。

– 便秘：一种以排便不频繁或困难为特征的疾病，通常会导致大便干硬。

来源：

– “专家分享缓解便秘的自然方法。” 每日邮件。

– Janine Bowring 博士，ND，Youtube 频道。