深海采矿会对海洋生物构成威胁吗？ 船上实验的见解

海洋表面深处蕴藏着大量的铁和锰等贵重金属。 这些珍贵的资源以土豆大小的结核和富含金属的结壳的形式存在，引起了深海采矿公司的注意，旨在将其用于电池和电子产品。 然而，人们担心这些采矿活动可能对海洋生物造成的潜在危害。 最近发表在《自然通讯》杂志上的一项研究通过在挪威峡湾对头盔水母进行的船上实验揭示了这些担忧。

科学家以头盔水母为研究对象，旨在了解注入水箱中的沉积物的影响，模拟深海采矿可能出现的情况。 结果是惊人的：水母难以应对泥水的存在。 它们试图通过产生多余的粘液来清除沉积物，这是一种类似于磨砂绳索的明显反应。 在分子水平上，观察到应激反应，与组织修复和免疫系统相关的基因变得活跃。

参与这项研究的海洋生态学家海伦娜·豪斯博士对水母对抗沉积物和维持健康所需的能量消耗表示担忧。 在这些生物居住的深海中，食物稀缺，浑水带来的额外能量负担可能导致饥饿和繁殖率下降。 这些发现表明，深海采矿的影响可能不仅对海洋生物而且对人类产生深远的影响。

研究人员表示，像头盔水母这样的动物在碳循环中发挥着至关重要的作用，它们将二氧化碳储存在深海而不是释放到大气中。 此外，依赖这些海洋中部群落的鱼类物种，包括金枪鱼等具有重要商业价值的物种，可能会受到负面影响。 因此，保护​​公海的微妙平衡对于维持其提供的生态服务势在必行。

该研究的结果为了解深海采矿活动的潜在环境影响奠定了重要的基础。 随着世界努力应对不断增长的矿物需求，政策制定者、科学家和矿业公司必须共同努力，制定可持续的做法，保护海洋生态系统和地球海洋的微妙平衡。

常见问题解答

什么是深海采矿？

深海采矿是指从海底提取有价值的矿物。 它涉及去除在热液喷口等水下区域发现的富含金属的结核或结壳。

深海采矿是指从海底提取有价值的矿物。 它涉及去除在热液喷口等水下区域发现的富含金属的结核或结壳。 什么是头盔水母？

头盔水母是餐盘大小的大型水母，发现于世界各地的深水中，通常深度为 1,500 至 2,000 英尺。 它们是居住在公海的软体动物的代表生物。

头盔水母是餐盘大小的大型水母，发现于世界各地的深水中，通常深度为 1,500 至 2,000 英尺。 它们是居住在公海的软体动物的代表生物。 沉积物暴露对水母有什么影响？

接触沉积物会导致明显的反应，例如产生过多的粘液以摆脱泥水。 在分子水平上，通过激活与组织修复和免疫系统相关的基因来观察应激反应。

接触沉积物会导致明显的反应，例如产生过多的粘液以摆脱泥水。 在分子水平上，通过激活与组织修复和免疫系统相关的基因来观察应激反应。 为什么深海采矿令人担忧？

深海采矿活动可能会危害海洋生物并扰乱重要的生态过程。 它可能导致各种深海生物的饥饿和繁殖率降低，影响海洋生态系统的微妙平衡以及人类赖以生存的重要鱼类的可用性。

深海采矿活动可能会危害海洋生物并扰乱重要的生态过程。 它可能导致各种深海生物的饥饿和繁殖率降低，影响海洋生态系统的微妙平衡以及人类赖以生存的重要鱼类的可用性。 保护海洋生物可以做什么？

保护海洋生物需要实施深海采矿的可持续实践和法规。 政策制定者、科学家和矿业公司之间的合作是确保负责任的资源开采，同时保护海洋生态系统完整性的关键。

来源：

– 原文：【纽约时报】(https://www.nytimes.com)

– 图片来源：[Unsplash](https://www.unsplash.com)