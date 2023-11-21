在《真人快打 1》中解锁皮肤的新方法：玩家利用日期操作

在视频游戏世界中，玩家总能找到创新的方法来应对挑战并解锁隐藏内容。 标志性格斗游戏系列的最新作品《真人快打 1》也不例外。 最近，玩家发现了一种独特的技术，可以访问以前无法使用的皮肤，而无需付费。

NetherRealm 的开发者在第一季的入侵模式中引入了某些皮肤。这些皮肤最初只能通过游戏获得。 然而，最近可以使用游戏内货币龙晶来购买它们。 此举引发了社区的强烈反对，因为玩家们相信这些皮肤只会在未来的赛季中回归。

令人惊讶的是，《真人快打 1》玩家找到了一种绕过购买并免费解锁这些令人垂涎的皮肤的方法。 通过操纵主机上的日期设置，玩家能够访问第一季的皮肤。 他们只需将主机的日期更改为 1 月 11 日之前的时间，加载游戏，购买所需的皮肤，然后将日期恢复为现在。 这个漏洞允许玩家在不花费任何货币的情况下保留皮肤。

这一日期操纵漏洞的发现迅速通过 Twitter 和 Reddit 等社交媒体平台传播开来。 玩家分享了他们的成功故事，并警告其他人不要将辛苦赚来的货币花在这些皮肤上，因为他们可以通过利用日期设置轻松解锁它们。

常见问题解答：

问：我可以在任何游戏平台上使用此漏洞吗？

答：该漏洞已被证实可在 PlayStation 5 和 Nintendo Switch 游戏机上运行。

问：使用此漏洞会影响我的游戏体验吗？

答：虽然漏洞本身不会影响游戏玩法，但它可能会破坏开发者的货币化策略和游戏内经济的完整性。

问：NetherRealm 会修补此漏洞吗？

答：开发人员很可能会通过修补程序或紧急补丁来解决此问题，以保持其盈利计划的完整性。

随着玩家不断发现《真人快打 1》中的新技术和秘密，这款游戏仍然是一种动态且不断发展的体验。 围绕这些发现的兴奋凸显了游戏社区的热情和足智多谋的本质。

资料来源：IGN