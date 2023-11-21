了解玩家如何在《真人快打 1》中绕过皮肤付款

最近几周，《真人快打1》玩家找到了一种无需花费任何金钱即可获得皮肤的新方法。 通过操纵主机上的日期设置，玩家能够解锁以前只能购买的皮肤。 这一巧妙的利用在《真人快打》粉丝中引发了一阵兴奋，因为他们现在无需花费一毛钱就可以访问独家内容。

该漏洞的发现是在游戏开发商 NetherRealm 采取了一项颇具争议的举措之后发现的，该举措使之前的独家皮肤可供使用游戏的高级货币购买。 这一决定遭到了社区的强烈反对，他们认为自己被利用了。 然而，玩家很快就通过更改主机上的日期找到了解决这个问题的方法。

通过将日期更改为皮肤可供购买之前的时间，玩家可以免费解锁它们。 然后，他们可以将控制台恢复到正确的日期并保留解锁的皮肤。 这种聪明的策略已经在社交媒体平台上传播开来，玩家们分享他们的成功故事，并警告其他人不要浪费钱购买皮肤。

虽然此漏洞为寻求获得独家皮肤的玩家提供了临时解决方案，但值得注意的是，这只是一种解决方法，而不是长期解决方案。 NetherRealm 可能会在未来的更新或补丁中解决这个问题，以确保玩家无法绕过游戏内内容的付费。

总之，《真人快打 1》中这一日期切换漏洞的发现为玩家提供了一种无需花费任何金钱即可解锁高级皮肤的方法。 虽然这对于游戏迷来说是一个令人兴奋的发展，但重要的是要记住，这不是永久性的解决方案，并且可能会在将来进行修补。 玩家们应该好好享受这个机会，并密切关注 NetherRealm 的更新。

常见问题

1. 日期切换漏洞是如何工作的？

要使用日期切换漏洞，玩家需要将控制台上的日期更改为皮肤可供购买之前的时间。 这使他们无需花费任何金钱即可解锁皮肤。 然后，他们可以将控制台恢复到正确的日期并保留解锁的皮肤。

2. 日期切换漏洞是永久解决方案吗？

不，日期切换漏洞并不是永久的解决方案。 NetherRealm 很可能会在未来的更新或补丁中解决这个问题，以确保玩家无法绕过游戏内内容的付费。

3. 日期切换漏洞可以在所有平台上使用吗？

虽然该漏洞最初是在 PlayStation 5 上发现的，但据报道它也适用于 Nintendo Switch。 其他平台上的玩家在尝试使用此漏洞之前应谨慎行事并进行自己的研究。