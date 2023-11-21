圣何塞推出自己的个性化版大富翁

圣何塞市将推出自己版本的流行棋盘游戏大富翁，开启一场怀旧之旅。 这个定制版本用当地地标取代了棋盘上的传统景点，让居民和游客以全新的方式探索这座城市。

温彻斯特神秘屋是圣何塞最具标志性的地标之一，作为令人垂涎的木板路位置占据了中心舞台。 该市市长马特·马汉 (Matt Mahan) 对个性化版本表示兴奋，并表示这是庆祝圣何塞丰富历史和成就的绝佳机会。

在这个独特的版本中，Original Joe's 变成了新的 Park Place，而 VTA 则取代了铁路停车位。 当地交通机构对这次展示感到非常兴奋，甚至包装了整辆巴士来宣传这款游戏。

Peters' Bakery 以其美味的焦杏仁蛋糕而闻名，是游戏板上另一家特色本地企业。 定制游戏的需求量非常大，大量预订很快就被抢购一空。 圣何塞人希尔达·拉米雷斯 (Hilda Ramirez) 表达了她对这一概念的热爱，并自豪地购买了五款游戏，认为它们是湾区最热门的圣诞礼物。

圣何塞版的发布吸引了来自四面八方的参观者，其中包括一群从萨克拉门托郊外的林肯驱车而来的朋友，只为一睹它的风采。 通过包含唤起自豪感的熟悉地标，这些人表达了他们的兴奋和满足。

打造这些个性化版本的公司 Top Trumps USA 此前曾发布过纳帕谷等城市版本。 然而，圣何塞是第一个获得这种特殊待遇的湾区主要城市。 代表 Top Trumps USA 的亚伦·格林 (Aaron Green) 提到了决定在董事会上展示哪些位置的挑战，因为每个人都有不同的意见。 尽管如此，我们的目标是让这座城市的重要地标和商业永垂不朽，确保子孙后代能够享受这项运动并了解圣何塞独特的故事。

圣何塞版的《大富翁》还包括其他地标，例如科技互动博物馆和儿童探索博物馆。 这些新增内容进一步增强了圣何塞充满活力的文化和景点的代表性。

让这个个性化版的大富翁成为圣何塞的伟大及其作为美国最适宜居住的地方之一的地位的证明。