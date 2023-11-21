杰西卡·加根：从英格兰小姐到太空探索者

杰西卡·加根 (Jessica Gagen) 是前英格兰小姐冠军，她的使命是打破障碍，实现成为宇航员的梦想。 杰西卡拥有利物浦大学航空航天工程学位，她的目标是成为第一位太空选美皇后。 最近，她获得了在美国奥兰多肯尼迪航天中心“驾驶”波音 Starliner 宇宙飞船的机会，离自己的梦想又近了一大步。

在美国之行期间，杰西卡不仅有机会驾驶星际客机模拟器，还与正在设计和建造航天飞机的波音员工一起深入幕后。 她沉浸在太空探索的世界中，获得了对该领域正在进行的工作的宝贵见解。

除了在波音公司工作之外，杰西卡还获得了肯尼迪航天中心的 VIP 参观机会，并有机会观看佛罗里达州太空海岸的两枚火箭发射。 这是一次超出她所有预期的梦想之旅。

作为国际空间站在拉斯维加斯举办的 Ascend 会议的主讲人，杰西卡分享了她对促进妇女和儿童参与 STEM 学科的热情。 她的目标是鼓励更多女孩从事工程职业，打破对该行业的刻板印象。

自从赢得英格兰小姐称号以来，杰西卡已成为有抱负的科学家和工程师的榜样。 她的目标是利用她的平台教育下一代了解 STEM 领域的多样化机会以及工程可以提供的技能。 杰西卡的美丽有一个名为“STEM 项目”的目标项目，专注于启发年轻人的思想并展示不同类型工程的潜力。

展望未来，杰西卡还渴望制作教育电视纪录片和探索新技术。 而如果有机会，她也会欣然接受去太空旅行的机会。

波音公司的 Starliner 宇宙飞船已经完成了两次无人驾驶测试飞行，其中第二次成功抵达国际空间站。 杰西卡继续追逐她的梦想，她将于三月参加在印度孟买举行的第 71 届世界小姐选美比赛。

常见问题解答：

问：杰西卡·加根的梦想是什么？

答：杰西卡·加根的梦想是成为一名宇航员并成为第一位进入太空的选美皇后。

问：杰西卡的教育背景是什么？

答：杰西卡·加根 (Jessica Gagen) 拥有利物浦大学航空航天工程学位。

问：杰西卡的美丽与目的项目是什么？

答：杰西卡的美丽目标项目称为“STEM 项目”，该项目旨在教育下一代了解不同类型的工程以及 STEM 领域提供的机会。

问：杰西卡参与过任何与太空相关的活动吗？

答：是的，杰西卡有机会驾驶波音 Starliner 宇宙飞船模拟器并参观了肯尼迪航天中心，在那里她目睹了两次火箭发射。

来源：

Swns.com