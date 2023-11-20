《对抗风暴》推出新游戏模式和抢先体验更新

发行商 Hooded Horse 宣布，热门游戏 Against the Storm 将于下个月停止抢先体验，并推出备受期待的 1.0 更新。 本次更新将引入一种名为“女王之手”的全新游戏模式，该模式专为挑战经验丰富的玩家而设计，具有独特的规则和奖励。

《对抗风暴》被称为“黑暗幻想城市建设者”，让玩家沉浸在一个后世界末日的世界中，他们必须在毁灭性的暴雨面前重建文明。 作为女王的总督，玩家领导着一群不同的幸存者，包括人类、海狸、蜥蜴、狐狸和鹰身女妖。 他们必须共同收复荒野，确保人类的未来。

即将到来的更新中最令人兴奋的方面之一是添加了女王之手。 该游戏模式为玩家带来了在一个周期内重铸精金印记的终极挑战。 作为游戏中最困难的挑战，皇后之手甚至会将最有经验的玩家推向极限。

在抢先体验期间，《Against the Storm》经历了重大发展，每两周定期更新内容。 这些更新给游戏带来了广泛的主要和次要变化，包括添加了狐狸人等新物种以及增强了游戏终局机制。 Hooded Horse 表示，这种更新节奏将持续到游戏完整发布为止。

凭借引人入胜的游戏玩法和引人入胜的叙事，《对抗风暴》赢得了忠实的粉丝群。 在 Steam 上，该游戏获得了近 95 条评论中高达 14,500% 的压倒性积极用户评价。 玩家称赞其身临其境的世界构建机制和具有挑战性的游戏玩法。

《对抗风暴》的粉丝们可以期待该游戏于 8 月 XNUMX 日正式发布。除了在 Microsoft Store 上架外，由于最近与微软的合作，该游戏还将加入 PC Game Pass 库。 此次合作将把游戏带给更广泛的受众，并为 Game Pass 订阅者提供令人兴奋的全新体验。

无论您是经验丰富的玩家还是该类型的新手，《对抗风暴》即将推出的更新都将给您带来难忘的游戏体验。 准备好面对饱受蹂躏的世界的挑战，克服一切困难重建文明。

常见问题解答

1.什么是逆风雨？

《对抗风暴》是一款黑暗奇幻城市建造游戏，玩家在遭受持续暴雨困扰的后世界末日世界中重建文明。

2. 对抗风暴什么时候停止抢先体验？

Against the Storm 将于 1.0 月 8 日停止抢先体验并发布 XNUMX 更新。

3.新的游戏模式叫什么？

新的游戏模式称为“女王之手”，专为挑战经验丰富的玩家而设计，具有独特的规则和奖励。

4.《逆风》可以在哪些平台上玩？

《对抗风暴》将在 Microsoft Store 上架，并将包含在 PC Game Pass 库中。

5. 抢先体验期间进行了哪些更新？

在抢先体验期间，《对抗风暴》收到了定期内容更新，包括添加新物种和改进残局机制。

来源： [IGN](https://www.ign.com/)