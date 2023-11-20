OpenAI 员工威胁辞职，敦促董事会辞职加入微软前 CEO Altman

令人惊讶的是，OpenAI 约 500 名员工的一封信在公司内部引起了轰动。 包括路透社在内的多家媒体都看到了这封信，信中透露，如果 OpenAI 董事会不辞职，员工准备辞职。 他们的推理？ 他们认为董事会缺乏必要的能力、判断力以及对公司使命和员工的关心。

这一威胁是在微软宣布聘请前 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 以及该公司的另一位架构师作为公司重组的一部分之后发生的。 这一消息震惊了人工智能界，并引发了人们对 OpenAI 未来的质疑。

尽管员工可能会流失，微软仍然致力于与 OpenAI 的合作。 微软董事长兼首席执行官 Satya Nadella 表达了对此次合作的兴奋，并提到他期待与 OpenAI 新任首席执行官、前 Twitch 领导人 Emmett Shear 合作。

OpenAI 以其生成式人工智能技术而闻名，该技术可生成类似人类的文本、图像、视频和音乐，已获得微软数十亿美元的投资。 这家科技巨头通过提供必要的计算能力，在支持 OpenAI 的人工智能系统方面发挥了重要作用。

虽然 Altman 离开 OpenAI 的确切原因尚不清楚，但该公司表示，他与董事会“沟通时并不一贯坦诚”，导致人们对他的领导能力失去了信心。 Altman 在今年早些时候的世界巡演中一直在积极讨论人工智能的潜在风险和监管，离职后在社交媒体上表达了对 OpenAI 的喜爱。

针对最近发生的事件，OpenAI 新任首席执行官 Shear 承诺将对 Altman 的免职事件进行调查，并计划聘请一名独立调查员来调查这一情况。 Shear 的目标是重建公司内部的信任，并对管理和领导团队进行必要的改变。

由于 OpenAI 面临这些内部挑战，公司的未来仍然不确定。 然而，与微软的合作以及新首席执行官的任命为人工智能领域的增长和发展提供了机会。

常见问题解答

1.什么是OpenAI？

OpenAI 是一家以其在人工智能和生成式人工智能技术方面的进步而闻名的公司。

2. OpenAI员工为何威胁辞职？

员工们要求 OpenAI 董事会辞职，称他们缺乏能力、判断力以及对公司使命和员工的关心。

3. 微软从OpenAI雇佣了谁？

微软聘请了 OpenAI 前首席执行官 Sam Altman 和该公司的另一位架构师。

4. 微软对此有何立场？

微软仍然致力于与 OpenAI 的合作伙伴关系，并对此次合作感到兴奋。

5. OpenAI新任CEO是谁？

Twitch 前领导人 Emmett Shear 被任命为 OpenAI 新任首席执行官。