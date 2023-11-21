微软在 OpenAI 的成功中发挥了重要作用

微软首席执行官 Satya Nadella 强调了他的公司在 OpenAI 的成功中发挥的关键作用，并强调如果没有微软的参与，“就没有 OpenAI”。 纳德拉透露，微软作为 OpenAI 最大的投资者，没有就最近 OpenAI 前首席执行官 Sam Altman 被解雇一事征求微软的意见。

纳德拉承认这超出了财务投资和资本的范围，并表示微软和 OpenAI 之间存在着深厚的合作伙伴关系。 他提出了Altman为何之前两次选择微软的问题，强调了微软对OpenAI使命贡献的重要性。

为了进一步加强双方的合作伙伴关系，微软宣布聘请 Altman 和 OpenAI 前总裁 Greg Brockman 来领导微软内部的一个新的人工智能部门。 纳德拉澄清说，微软与 OpenAI 的非营利委员会没有直接关系，该委员会负责监督 Altman 领导的商业子公司。 不过，他表示，作为合作伙伴应该就重大决策进行协商。

尽管 OpenAI 目前正在经历员工和领导力方面的危机，但纳德拉的言论表明 OpenAI 治理需要进行变革。 随着紧张局势加剧以及员工反对奥特曼被免职，OpenAI 的四人董事会仍然面临着辞职的压力。 纳德拉强调了与 OpenAI 董事会对话以解决这些治理问题的必要性。

最后，纳德拉强调，微软对当前 OpenAI 员工留在岗位或过渡到微软持开放态度。 他还暗示奥特曼不一定会直接加入微软，但保证无论他的职位如何，奥特曼都将与微软密切合作。

总之，微软的参与对于 OpenAI 的成功至关重要，而最近的事态发展凸显了组织内部治理和决策流程进行变革的必要性。

常见问题解答

1. 微软如何参与OpenAI？

微软是 OpenAI 最大的投资者，并与该组织保持着深厚的合作伙伴关系。 他们做出了重大的财务贡献，并积极合作实现 OpenAI 的使命。

2. Sam Altman 在 OpenAI 中扮演什么角色？

Sam Altman 曾担任 OpenAI 的前首席执行官，直到最近被解雇。 他在领导该组织方面发挥了至关重要的作用，并对其发展发挥了重要作用。

3. OpenAI员工为何要求董事会辞职？

OpenAI 员工因对罢免 Sam Altman 首席执行官的决定不满而敦促董事会辞职。 他们认为董事会应该恢复奥特曼并解决组织内部的治理问题。

4. 微软未来计划如何支持OpenAI？

Microsoft 致力于支持 OpenAI 的成功和运营的连续性。 他们聘请 Altman 和 Greg Brockman 领导微软内部的人工智能部门，加强了两个组织之间的合作伙伴关系。