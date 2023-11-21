微软首席执行官 Satya Nadella 谈到 Sam Altman 离开 OpenAI

在最近接受 CNBC 的 Jon Fortt 采访时，微软首席执行官 Satya Nadella 讨论了 Sam Altman 从 OpenAI 离职以及他加入微软的可能性。 这次谈话揭示了 Altman 离职的潜在影响以及它可能为 OpenAI 和微软创造的机会。

自 2019 年起担任 OpenAI 首席执行官的 Altman 最近宣布决定辞去该职务。 这次离职正值 OpenAI 的关键时刻，因为该公司继续在人工智能 (AI) 和深度学习领域取得突破性进展。

在采访中，纳德拉承认了 Altman 对 OpenAI 的重大贡献，并对 Altman 的领导能力表示钦佩。 Altman 的专业知识和远见对于 OpenAI 成为人工智能领域的领先组织发挥了至关重要的作用。

随着 Altman 可能加入微软，纳德拉强调了两家公司之间的潜在合作。 微软一直处于人工智能研发的前沿，而奥特曼的专业知识可以进一步加速他们在这一领域的进展。 此次合作可能会带来创新的人工智能解决方案，造福整个行业和社会。

常见问题解答：

1. Sam Altman 在 OpenAI 担任什么角色？

Sam Altman 自 2019 年起担任 OpenAI 首席执行官。

2. Sam Altman 为何离开 OpenAI？

Sam Altman 决定辞去 OpenAI 的职位。

3. Altman 的离开会对 OpenAI 和微软产生什么影响？

Altman 的离开可能会为 OpenAI 和微软之间的合作创造机会，从而带来创新的人工智能解决方案。

4. 微软在人工智能研发方面的参与程度如何？

微软一直积极参与人工智能研究和开发，为该领域的进步做出了贡献。