微软在 OpenAI 变革中取得胜利

最近首席执行官 Sam Altman 被免职后，OpenAI 发现自己正处于十字路口，公司的未来充满不确定性。 由于许多员工预计将追随 Altman 加入微软，OpenAI 曾经充满希望的前景似乎变得黯淡。 此外，一项允许内部人士以 86 亿美元估值套现股权的拟议交易现在不太可能实现。

然而，在混乱之中，有一个明显的赢家：微软。 自消息传出以来，微软的市值已飙升了 63 亿美元，令人印象深刻。 事实上，该公司股价在周一中午交易时段达到每股 378 美元的历史新高。 如果收盘时价格保持在这一水平，微软的市值将达到惊人的2.82万亿美元。

这一事件的转变标志着微软及其首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 取得了重大胜利。 尽管向 OpenAI 投资了 13 亿美元，并将其技术大量集成到微软的产品中，但纳德拉仍将因 Altman 的离开而损失最大。 事实上，当该消息公开后，微软的股价立即下跌了 2%。 然而，纳德拉的迅速反应显示了他的韧性和战略思维。

周日午夜，他透露，他已聘请 Altman 和前 OpenAI 总裁 Greg Brockman 领导微软内部一个新的人工智能研究实验室。 这一出人意料的举动受到了赞扬，分析人士将其描述为“历代世界扑克大赛的举动”。 这样一来，微软现在旗下拥有两位来自 OpenAI 的影响力人物，而 OpenAI 则任命 Twitch 前首席执行官 Emmett Shear 为临时首席执行官。

虽然微软股价飙升无疑是一个积极的结果，但挑战仍然存在。 该公司现在负责建立并资助由 Altman 和 Brockman 领导的新人工智能研究组织。 此外，微软可能必须履行成本高昂的现有合同。 尽管如此，微软大胆的战略行动使该公司成为 OpenAI 剧变后的关键参与者。

常见问题解答

Sam Altman 的下架对 OpenAI 有何影响？

萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 被解除 OpenAI 首席执行官职务，这让该公司的未来充满不确定性，并引发了对其生存能力的质疑。

微软如何从 OpenAI 的变革中受益？

OpenAI 重组后，微软的市值大幅增长，增加了 63 亿美元。 这一成功归功于微软对形势的战略反应。

微软从 OpenAI 雇佣了谁？

微软聘请了 Sam Altman 和前 OpenAI 总裁 Greg Brockman 来领导公司内的一个新的人工智能研究实验室。

Sam Altman 离职后 OpenAI 的临时首席执行官是谁？

Twitch 前首席执行官 Emmett Shear 已被任命为 OpenAI 临时首席执行官。