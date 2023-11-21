联发科推出强大天玑8300芯片挑战高通

继最近推出令人印象深刻的 Android 手机旗舰芯片后，联发科技又带着另一款游戏规则改变者回归。 这家台湾公司推出了天玑 8300，​​这是一款中端处理器，旨在与高通的产品竞争，并为市场带来重大改进。

天玑 8300 是联发科技迄今为止最有前途的处理器之一，其增强的功能和升级超越了前代产品。 该芯片采用基于 ARM V9 的新型 Cortex 内核，采用 4nm 工艺，具有改进的 4+4 Cortex A715 内核集群和同等数量的 Cortex A510 内核。 处理能力提升 20%，能效提升 30%，体现了联发科致力于提供一流性能的承诺。

在游戏和高要求任务方面，天玑 8300 采用了全新的 Mali-G615 GPU，原始图形处理能力大幅提升 60%，同时能效提高 50%。 这使得联发科在 GPU 性能方面领先于高通。

此外，联发科也没有忽视AI能力的重要性。 天玑 8300 是首批能够运行参数高达 10 亿个 AI 模型的中端处理器之一。 这使其达到了与高通旗舰 Snapdragon 8 Gen 3 芯片相同的水平。 此外，联发科技的天玑 9300 芯片更进一步，可处理多达 13 亿个参数，这表明联发科致力于突破人工智能处理的界限。

除了令人印象深刻的处理能力外，天玑 8300 在 RAM 和存储能力方面也有显着改进。 凭借对 RAM 模块的更高频率 8300MHz 通道支持，用户可以期待更快的多任务性能以及在后台保留更多活动实例的能力。 存储标准也升级至UFS 4.0速度，读写速度较前代提升一倍。

联发科技对连接的重视在天玑 8300 中得到了体现，承诺在 5.17G 上峰值下载速度高达 5Gbps，并在 Wi-Fi 连接中实现 2 倍的带宽增益。

在影像方面，天玑 8300 可以让搭载联发科的 Android 手机以每秒 4 帧的速度录制 60K HDR 视频，超越了之前的限制。

凭借这些令人印象深刻的功能和进步，联发科技的天玑 8300 芯片有潜力挑战高通在市场上的主导地位。 当我们等待年底第一批搭载该处理器的手机时，很明显联发科在竞争激烈的半导体行业中正处于上升轨道。

常见问题

– 天玑8300芯片是什么？

天玑8300芯片是台湾半导体公司联发科开发的一款中端处理器。 它旨在显着提高 Android 手机的性能和效率。

– 天玑 8300 与高通的产品相比如何？

天玑 8300 芯片在性能和功能方面可与高通中端 Snapdragon 7 Gen 3 相媲美。 联发科技的芯片在各个方面提供了有意义的升级和增强，包括处理能力、图形能力、人工智能功能、RAM 支持、存储速度和连接性。

– 天玑8300有哪些AI能力？

天玑 8300 是首批能够运行参数高达 10 亿个 AI 模型的中端处理器之一。 这使其在 AI 处理能力方面与高通旗舰 Snapdragon 8 Gen 3 芯片不相上下。

– 天玑8300如何提升游戏性能？

天玑 8300 采用 Mali-G615 GPU，与前代产品相比，原始图形处理能力显着提升 60%。 此增强功能可确保为用户提供更好的游戏体验。

– 天玑 8300 手机什么时候上市？

第一批搭载天玑 8300 的手机预计将于今年年底上市。

（来源：文章改编自数字趋势）