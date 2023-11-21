联发科推出天玑 8300 芯片：利用生成式 AI 革新经济型手机

领先的芯片制造商联发科技再次引领智能手机行业潮流，推出最新芯片天玑 8300。这款新芯片将追随其脚步，为更实惠的 Android 手机带来设备端生成式 AI 功能。高端机型天玑 9300。

虽然高通上周在 Snapdragon 7 Gen 3 芯片上采取了类似举措，但显然两家公司都渴望利用正在彻底改变科技行业的日益增长的生成式人工智能趋势。

与基于云的解决方案不同，设备端生成人工智能直接在智能手机上处理所有计算，确保更快的响应和改进的个性化，同时考虑到用户行为和位置偏好等敏感数据。 此外，即使用户位于移动网络覆盖范围之外，它也可以运行。

联发科尚未透露天玑 8300 的具体生成 AI 功能，但预计与高端天玑 9300 相比，其性能指标略低。后者可以使用稳定扩散在不到一秒的时间内生成图像并处理 AI每秒 7 亿个参数的模型，每秒 20 个令牌。

联发科承诺推出天玑 8300，​​较上一代天玑 8200 进行大幅改进。其中包括 CPU 速度提升 20%，能效提升高达 30%，GPU 性能提升 60%，能效提升 55% 。 AI处理单元与高端天玑9300保持不变，确保增强传统AI任务（例如照片增强）的性能。

此外，搭载天玑8300的手机预计将拥有更长的电池续航时间以及与耳机和游戏手柄等配件的无缝连接。 联发科尚未透露哪些手机品牌已承诺将天玑 8300 集成到其设备中。 不过，值得注意的是，前身天玑8200虽然尚未在美国市场广泛发布，但已经出现在Vivo V29 Pro和Vivo V27 Pro等智能手机中。

常见问题解答：

问：什么是生成式人工智能？

答：生成式人工智能是指使用人工智能算法根据现有模式和输入来生成和创建新数据，例如图像、视频或文本。

问：设备端生成式人工智能与基于云的解决方案有何不同？

答：设备上的生成​​式人工智能直接在智能手机上处理计算，提供更快的响应和个性化体验，而无需依赖互联网连接或将敏感数据发送到云服务器。

问：天玑8300芯片相比上一代芯片有哪些改进？

答：天玑 8300 芯片的 CPU 速度提升 20%，能效提升高达 30%，GPU 性能提升 60%，能效提升，并增强了针对照片美化等任务的 AI 处理能力。

问：哪些手机品牌承诺使用天玑8300？

答：联发科尚未透露将搭载天玑 8300 的手机品牌。