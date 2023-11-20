新标题：探索 Steam Deck OLED 90 Hz 屏幕对输入延迟的影响

在最近的 Digital Foundry 分析中，揭示了升级的 90 Hz 屏幕对 Steam Deck OLED 输入延迟的影响。 通过利用 Nvidia 的延迟和显示分析工具，该团队测试了两款需要大量反射的游戏：《毁灭战士：永恒》和《孤岛危机 3：重制版》，以确定对响应能力的精确影响。

当以 90 fps 运行时，Steam Deck OLED 在输入延迟方面表现出最显着的改善。 与 60 fps LCD 版本相比，《毁灭战士：永恒》的输入延迟平均减少了 26.1 毫秒，《孤岛危机 32.5》的输入延迟平均减少了 3 毫秒。这种减少部分归因于 OLED 显示屏上更快的帧刷新。

有趣的是，测试还发现，即使 OLED 和 LCD 单元以相同的帧速率运行，输入延迟也有所改善。 将两者设置为 60 fps 时，OLED 的输入延迟在《毁灭战士：永恒》中减少了 8.5 毫秒，在《孤岛危机 11.3》中减少了 3 毫秒。在较低帧速率下，延迟改善变得更加明显，当游戏降至 20 帧时，延迟改善达到 40 毫秒以上。至 45 fps 范围。

虽然与人类反应时间相比，这些改进似乎微乎其微，但它们仍然可以对系统的整体感觉和响应能力产生重大影响。 输入延迟的微小变化可以大大增强游戏体验的“敏捷性”。

分析中另一个值得注意的发现表明，固件更新可能在 Steam Deck 的 OLED 和 LCD 版本之间的输入延迟差异中发挥了作用。 当使用过时的固件测试较旧的 LCD 版本时，Digital Foundry 观察到输入延迟结果比使用更新固件时慢 8 到 42.4 毫秒。

Valve 正在积极致力于进一步改进 LCD 版本的 Steam Deck，包括减少输入延迟。 随着固件不断修订，LCD 显示器的响应时间可能会继续缩短，从而增强用户的游戏体验。

常见问题

1. 什么是输入滞后？

输入延迟是指用户输入命令与系统响应该命令之间的延迟。 在游戏中，输入延迟会影响游戏的响应能力和整体感觉。

2. Steam Deck OLED 的 90 Hz 屏幕如何影响输入延迟？

与 90 Hz LCD 版本相比，Steam Deck OLED 升级的 60 Hz 屏幕可以减少输入延迟。 在 OLED 显示屏上以更高的帧速率运行游戏可显着改善输入延迟。

3. 当 OLED 和 LCD 单元设置为相同的帧速率时，是否仍能观察到输入延迟的改善？

是的，测试表明，即使 OLED 和 LCD 单元都以相同的帧速率运行，OLED 仍然表现出较低的输入延迟。 这表明两个版本之间的硬件差异在提高响应能力方面发挥了作用。

4. 固件更新是否会导致 OLED 和 LCD 版本之间的输入延迟差异？

Digital Foundry 的分析表明，固件更新可能会导致 Steam Deck 的 OLED 和 LCD 版本之间出现输入延迟差异。 与更新的固件相比，旧版本的 LCD 固件会导致输入延迟性能变慢。 Valve 正在积极致力于通过 LCD 版本 Steam Deck 的固件更新来改善输入延迟。