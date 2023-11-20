逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

新闻中心

新标题：探索 Steam Deck OLED 90 Hz 屏幕对输入延迟的影响

By曼波布雷西亚

Nov 20, 2023
新标题：探索 Steam Deck OLED 90 Hz 屏幕对输入延迟的影响

在最近的 Digital Foundry 分析中，揭示了升级的 90 Hz 屏幕对 Steam Deck OLED 输入延迟的影响。 通过利用 Nvidia 的延迟和显示分析工具，该团队测试了两款需要大量反射的游戏：《毁灭战士：永恒》和《孤岛危机 3：重制版》，以确定对响应能力的精确影响。

当以 90 fps 运行时，Steam Deck OLED 在输入延迟方面表现出最显着的改善。 与 60 fps LCD 版本相比，《毁灭战士：永恒》的输入延迟平均减少了 26.1 毫秒，《孤岛危机 32.5》的输入延迟平均减少了 3 毫秒。这种减少部分归因于 OLED 显示屏上更快的帧刷新。

有趣的是，测试还发现，即使 OLED 和 LCD 单元以相同的帧速率运行，输入延迟也有所改善。 将两者设置为 60 fps 时，OLED 的输入延迟在《毁灭战士：永恒》中减少了 8.5 毫秒，在《孤岛危机 11.3》中减少了 3 毫秒。在较低帧速率下，延迟改善变得更加明显，当游戏降至 20 帧时，延迟改善达到 40 毫秒以上。至 45 fps 范围。

虽然与人类反应时间相比，这些改进似乎微乎其微，但它们仍然可以对系统的整体感觉和响应能力产生重大影响。 输入延迟的微小变化可以大大增强游戏体验的“敏捷性”。

分析中另一个值得注意的发现表明，固件更新可能在 Steam Deck 的 OLED 和 LCD 版本之间的输入延迟差异中发挥了作用。 当使用过时的固件测试较旧的 LCD 版本时，Digital Foundry 观察到输入延迟结果比使用更新固件时慢 8 到 42.4 毫秒。

Valve 正在积极致力于进一步改进 LCD 版本的 Steam Deck，包括减少输入延迟。 随着固件不断修订，LCD 显示器的响应时间可能会继续缩短，从而增强用户的游戏体验。

常见问题

1. 什么是输入滞后？

输入延迟是指用户输入命令与系统响应该命令之间的延迟。 在游戏中，输入延迟会影响游戏的响应能力和整体感觉。

2. Steam Deck OLED 的 90 Hz 屏幕如何影响输入延迟？

与 90 Hz LCD 版本相比，Steam Deck OLED 升级的 60 Hz 屏幕可以减少输入延迟。 在 OLED 显示屏上以更高的帧速率运行游戏可显着改善输入延迟。

3. 当 OLED 和 LCD 单元设置为相同的帧速率时，是否仍能观察到输入延迟的改善？

是的，测试表明，即使 OLED 和 LCD 单元都以相同的帧速率运行，OLED 仍然表现出较低的输入延迟。 这表明两个版本之间的硬件差异在提高响应能力方面发挥了作用。

4. 固件更新是否会导致 OLED 和 LCD 版本之间的输入延迟差异？

Digital Foundry 的分析表明，固件更新可能会导致 Steam Deck 的 OLED 和 LCD 版本之间出现输入延迟差异。 与更新的固件相比，旧版本的 LCD 固件会导致输入延迟性能变慢。 Valve 正在积极致力于通过 LCD 版本 Steam Deck 的固件更新来改善输入延迟。

By 曼波布雷西亚