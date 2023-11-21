推出具有令人兴奋的新功能的增强像素相机应用程序

谷歌著名的 Pixel Camera 应用程序进行了现代化改造，为用户提供增强的摄影和摄像体验。 最新的重新设计具有方便的滑块，允许在照片和视频模式之间无缝转换。 伴随着这个滑块，用户会在左侧找到一个新的照片/视频设置按钮，而在 Pixel 8 Pro 上，用户会在右侧找到一个 Pro Controls 按钮。

Pixel Camera 应用程序结合了用户反馈并利用了最新的技术进步，现在拥有高度直观的用户界面。 无论您是用令人惊叹的照片捕捉珍贵瞬间还是拍摄充满活力的视频，这款更新的应用程序都能确保最大的便利性和灵活性。

照片/视频设置按钮的引入使用户能够轻松自定义他们的相机首选项。 只需简单的点击，您就可以轻松调整各种相机设置，以满足您的个人喜好。 从曝光和白平衡到网格线和计时器设置，Pixel Camera 应用程序可让您完全控制您的摄影和摄像体验。

Pixel 8 Pro 通过添加 Pro Controls 按钮将这种体验更进一步。 这一独特功能为专业摄影师和摄像师提供了先进的设置和控制，使他们能够以无与伦比的精度和创造力捕捉令人惊叹的时刻。 从手动对焦和快门速度调整到专业级视频格式选项，Pixel 8 Pro 确保专业人士拥有实现艺术愿景所需的工具。

常见问题

1. 如何在 Pixel Camera 应用中切换照片和视频模式？

要在照片和视频模式之间切换，只需使用 Pixel Camera 应用程序重新设计的界面中提供的滑块即可。 将其滑向所需的模式，您的相机将立即切换到该模式。

2. 我可以在 Pixel Camera 应用中自定义相机设置吗？

是的，更新后的 Pixel Camera 应用程序允许自定义相机设置。 通过点击“照片/视频设置”按钮，您可以访问一系列选项来调整曝光、白平衡、网格线等。

3. Pixel 8 Pro 中的 Pro 控件有哪些？

Pixel 8 Pro 独有的 Pro Controls 功能提供专为专业摄影师和摄像师设计的高级设置和控件。 它包括手动对焦、快门速度调整和专业级视频格式的选项。

4. 重新设计的 Pixel Camera 应用是否适用于所有 Pixel 设备？

虽然大多数 Pixel 设备都提供增强版 Pixel Camera 应用，但 Pro Controls 功能是 Pixel 8 Pro 独有的。 其他 Pixel 型号的用户仍然可以享受更新后的应用程序的改进界面和功能。