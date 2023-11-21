BMW E46 M3 获得 V10 动力的猛烈升级

发动机更换已成为 BMW 社区的流行趋势，爱好者们不断寻求将他们心爱的 Bimmer 推向新的性能水平。 虽然我们已经看到了相当多的发动机更换，但这个特殊的项目将其提升到了一个全新的水平。

该视频的主角是一辆黑色 BMW E46 M3，这款车以其令人印象深刻的动力和性能而闻名。 E3.2 M46 配备 3 升直列六缸发动机，在赛道上表现毫不逊色。 然而，这辆 M3 的车主想要更进一步，释放出更多的马力和兴奋感。

车主没有选择传统的发动机更换，而是决定全力以赴，从 E5.0 M10 移植 60 升 V5 发动机。 这款 V10 发动机是 BMW 生产的唯一一款量产 V10 发动机，可提供 500 马力和 384 磅英尺的扭矩。 但这对主人来说还不够。 经过一些修改，包括升级的发动机图，这款野兽般的 M3 现在可产生约 520 马力。

真正使这种性能升级与众不同的是变速箱的选择。 V10 发动机搭配源自 E92 的双离合变速箱，将驾驶体验提升至全新水平。 当视频带我们在纽博格林赛道上激动人心地跑一圈时，我们可以清楚地看出这辆 M3 不是普通的赛道车。

凭借令人难以置信的速度和 V10 发动机的轰鸣声，BMW E46 M3 在赛道上的性能车中脱颖而出。 它轻松地超越竞争对手，给人留下深刻的印象。 这并不是我们第一次看到 BMW V10 项目，但它无疑又增加了不断增长的令人印象深刻的发动机更换清单，这些更换项目突破了 BMW 所能实现的极限。

常见问题解答：

问：黑色宝马 E46 M3 的车主更换了什么发动机？

答：车主将原来的直列六缸发动机更换为 E5.0 M10 的 60 升 V5 发动机。

问：升级后的宝马 E46 M3 能产生多少马力？

答：经过一些修改，升级后的 M3 现在可产生约 520 马力。

问：V10 发动机搭配什么变速箱？

答：V10 发动机与源自 E92 的双离合变速箱相连，增强了整体驾驶体验。