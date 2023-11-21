全新 LG SMART 显示器具有增强的生产力和连接功能

LG 电子最近推出了 2023 年最新的智能显示器系列。新产品包括 32SR50F 和 27SR50F 型号，现已可供购买。 这些显示器旨在提高生产力并提供无缝连接，旨在满足远程工作和娱乐流不断变化的需求。

这些显示器的一项显着特点是其支持 HDR 10 的高性能 IPS 显示屏，可提供增强的图像活力和质量。 无论您是参加虚拟会议还是只是浏览网页，这些 1080p 显示器提供的改进视觉效果都将增强您的观看体验。 27 英寸型号采用几乎无边框的设计，为任何工作空间增添一丝时尚和简约的美感。

SMART 显示器在 LG 的 webOS 23 平台上运行，可通过 webOS Hub 轻松便捷地访问各种流媒体应用程序和个性化观看建议。 主板功能特别有趣，提供个性化的运动档案和可定制的运动服务卡。 体育爱好者可以随时了解他们最喜欢的联赛、即将举行的比赛和重要统计数据。 该显示器还包括 LG Mood Music 功能，可根据用户的音乐偏好创建播放列表，充当个人 DJ。

对于那些注重生产力的人来说，LG SMART 显示器配备了内置的 LG Home Office 软件。 这些显示器支持 Microsoft 365 和 Google 日历等各种生产力程序，可提高工作流程效率。 此外，它们还可以通过 AirPlay 2 和 Miracast 促进智能设备的内容共享，从而无需直接连接 PC。

此外，这些显示器还可用作智能家居中心，与 LG 的 ThinQ Home Hub 兼容。 用户可以通过ThinQ应用程序方便地监控和管理冰箱、洗衣机等物联网兼容的家用电器。 这种集成将监视器转变为互联家庭的中央控制点。

产品规格：

– LG 智能显示器 (32SR50F)

– 尺寸/分辨率：31.5 英寸/FHD (1,920 x 1080)

– 色域：sRGB 99%、NTSC 72%

– HDR：HDR 10

– 刷新率/响应时间：60Hz/8ms

– 接口：USB Type-C、HDMI (x2)、USB 2.0 (x2)、Wi-Fi、蓝牙

– 扬声器：5W (x2)

– 智能功能/服务：webOS 23、Microsoft Office、语音助手（LG ThinQ、Alexa）、移动投射/镜像（AirPlay 2 / ScreenShare）

– 配件：HDMI / 白色遥控器

– LG 智能显示器 (27SR50F)

– 尺寸/分辨率：27 英寸/FHD (1,920 x 1080)

– 色域：sRGB 99%、NTSC 72%

– HDR：HDR 10

– 刷新率/响应时间：60Hz/14ms

– 接口：HDMI (x2)、USB 2.0 (x2)、Wi-Fi、蓝牙

– 扬声器：5W (x2)

– 智能功能/服务：webOS 23、Microsoft Office、语音助手（LG ThinQ、Alexa）、移动投射/镜像（AirPlay 2 / ScreenShare）

– 配件：HDMI / 白色遥控器

32SR50F 型号的售价为 229 美元，而 27SR50F 型号的售价仅为 199 美元。 两种型号均享有 1 年零件和人工保修。

常见问题解答：

问：LG SMART 显示器有哪些突出特点？

答：LG SMART 显示器提供支持 HDR 10 的高性能显示器、用于提高工作效率的内置 LG Home Office 软件、内容共享功能和智能家居中心功能。

问：32SR50F 和 27SR50F 型号的定价是多少？

答：32SR50F 的售价为 229 美元，而 27SR50F 的售价为 199 美元。

问：显示器有保修吗？

答：是的，两种型号均提供 1 年零件和人工保修。