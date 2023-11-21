乐高 x Fortnite 联动确认：创意游戏新时代

乐高在 Twitter 上正式宣布，备受期待的乐高 x Fortnite 联动活动确实正在发生。 虽然细节仍然很少，但猜测表明玩家将有机会沉浸在独特的游戏体验中，他们可以控制他们最喜欢的《堡垒之夜》角色的乐高版本，并具有采矿和制作的能力。

乐高 x Fortnite 活动定于 7 月 2 日举行，这将是下个月在 Fortnite 中推出的三种激动人心的游戏模式之一。 但这还不是全部——阿姆的粉丝们会很高兴知道这位受欢迎的说唱歌手将在 XNUMX 月 XNUMX 日举行的现场音乐会活动中特别出现在游戏中。

如果这还不足以让粉丝们兴奋不已，那么《神秘博士》与《堡垒之夜》可能合作的传闻正在流传。 虽然尚未得到证实，但据信此次合作可能是为了庆祝这部于 60 年 1963 月首播的标志性英国电视连续剧 2023 周年。为了进一步激发人们的兴奋感，由大卫·田纳特 (David Tennant) 重新饰演博士角色的三集剧集即将上映。定于 XNUMX 年 XNUMX 月下旬播出。

乐高 x Fortnite 联动承诺为游戏带来新鲜和创新的转折，将深受喜爱的乐高品牌与 Fortnite 的引人入胜的游戏玩法相结合。 玩家可以期待一个通过数字积木将想象力变为现实的世界，开启无限的创意可能性。

你准备好踏上这场史诗般的冒险了吗？ 请在下面的评论中告诉我们，并继续关注乐高 x Fortnite 活动的更多更新。

常见问题解答：

问：什么是乐高 x Fortnite 联动活动？

答：乐高 x Fortnite 联动活动汇集了流行的乐高品牌和《堡垒之夜》的沉浸式游戏玩法，让玩家可以控制自己喜爱的《堡垒之夜》角色的乐高版本，并参与采矿和制作活动。

问：乐高 x Fortnite 活动何时举行？

答：LEGO x Fortnite 活动定于 7 月 XNUMX 日举行。

问：《堡垒之夜》还有其他令人兴奋的活动吗？

答：是的，除了乐高活动之外，Eminem 还将在 2 月 XNUMX 日在游戏中举办一场现场音乐会活动。还有传言称神秘博士 x Fortnite 可能会合作。