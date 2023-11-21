了解 Windows 动态更新：增强操作系统设置和恢复

微软最近于 10 月推出了 Windows 11 和 Windows 11 的周二补丁更新。 虽然这个消息可能并不令人意外，但它不仅仅是定期更新。 这家科技巨头还推出了新的动态更新，以增强 Windows 23 2H22 的安装文件，这也适用于版本 2HXNUMX。 本次更新旨在提高核心系统文件级别，确保无缝体验。

此外，用户会很高兴知道 Windows 恢复环境 (WinRE) 的动态更新也已发布。 具体来说，此更新针对 Windows 11 版本 21H2。 尽管版本 21H2 由于支持结束而不再收到补丁星期二，但 Microsoft 将继续为 WinRE 提供动态更新。 这在出现任何功能更新失败时至关重要，因为改进的 WinRE 有助于恢复过程。

那么，动态更新到底是什么？ 根据微软在一篇关于 Windows 10 动态更新的技术社区博客文章中的解释，这些更新由各种组件组成，在安装和恢复过程中具有多种用途。

动态更新包括：

1. 安装程序更新：这些更新侧重于对功能更新期间使用的安装程序二进制文件和文件的修复。

2. 安全操作系统更新：更新“安全操作系统”组件，该组件负责更新 Windows 恢复环境 (WinRE)。

3. 服务堆栈更新：进行必要的修复以解决任何服务堆栈问题，确保功能更新过程顺利进行。

4. 最新累积更新：安装最新累积质量更新。

5. 驱动程序更新：来自制造商的专门针对动态更新的最新驱动程序。

除了上述更新之外，动态更新还保留语言包 (LP) 和按需功能 (FOD) 内容。 这可确保用户在更新完成后拥有可用的所有必需组件。

您可以在 Microsoft 更新目录网站上找到最新更新 KB5033288。 不过，请放心，更新应该会自动安装，无需手动干预。

总之，微软最近针对 Windows 10 和 Windows 11 的动态更新不仅增强了整体设置过程，而且还为出现任何功能更新失败时的恢复提供了安全网。 这些更新涉及各种关键组件，确保流畅可靠的操作系统体验。

常见问题

问：Windows 中的动态更新是什么？

答：动态更新是一组更新，可在任何功能更新失败时改进操作系统设置过程和恢复。 这些更新包括对安装文件的修复、对 Windows 恢复环境 (WinRE) 的更新、服务堆栈修复、最新累积质量更新的安装以及最新驱动程序。

问：我需要手动安装最新的动态更新吗？

答：不需要，动态更新应该自动安装。 但是，如果您想手动安装它，可以在 Microsoft 更新目录网站上找到最新更新，例如 KB5033288。

问：更新过程中语言包和功能会发生什么变化？

答：更新期间会保留语言包 (LP) 和按需功能 (FOD) 内容。 这可确保用户在更新完成后可以使用这些基本组件。

问：我可以接收不受支持的 Windows 版本的动态更新吗？

答：虽然不受支持的版本可能不再收到补丁星期二或定期更新，但 Microsoft 仍可能为 Windows 恢复环境 (WinRE) 等关键组件提供动态更新，以确保恢复功能。