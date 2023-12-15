新攻击利用 Windows 和 Linux 计算机中的安全漏洞

一种新发现的名为 LogoFAIL 的攻击使数百种 Windows 和 Linux 计算机型号面临高风险安全漏洞。 该攻击允许恶意固件在启动序列的早期执行，使得使用当前的防御机制检测或删除感染变得极其困难。 LogoFAIL 之所以脱颖而出，是因为它易于执行，并且易受影响的模型范围广泛，包括消费级和企业级设备。

Binarly（一家专门识别和保护易受攻击的固件的公司）的研究人员最近在伦敦举行的黑帽安全会议上推出了 LogoFAIL。 他们发现 LogoFAIL 利用了统一可扩展固件接口 (UEFI) 中存在的关键漏洞，该接口负责启动运行 Windows 或 Linux 的现代设备。 这些漏洞多年来一直未被注意到，并且可以通过特制的徽标图像来利用。

一旦攻击成功，它就可以完全控制目标设备的内存和磁盘，即使是在最敏感的启动阶段，即 DXE（驱动程序执行环境）。 这允许在主操作系统开始运行之前执行恶意代码并传递第二阶段有效负载。

LogoFAIL 可以通过浏览器或媒体播放器漏洞远程执行，攻击者用恶意图像替换合法徽标图像。 或者，如果设备被短暂解锁，攻击者可以物理替换图像文件。

受影响的各方现在正在发布公告，披露哪些产品容易受到攻击并提供安全补丁。 然而，由于这种攻击广泛影响 x64 和 ARM CPU 生态系统，包括主要 UEFI 供应商和设备制造商，因此潜在威胁仍然很大。

对于用户来说，使用最新的安全补丁更新其系统并对任何可疑活动或未经授权的访问尝试保持警惕至关重要。 通过采取主动措施，个人和组织可以最大限度地降低成为 LogoFAIL 和类似攻击受害者的风险。