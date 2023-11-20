帕萨迪纳市长邀请社区参加年度节日树点亮仪式

帕萨迪纳市很高兴地宣布市长年度节日树点亮仪式将于 1 月 XNUMX 日星期五在市政厅举行。 这场备受期待的活动由维克多·M·戈多 (Victor M. Gordo) 市长主持，定会为全家人带来一个充满节日欢乐和庆祝活动的难忘夜晚。

下午 5 点至 7 点，与会者可以参加各种活动，包括当地歌手和舞者的现场表演以及军械库艺术中心为儿童提供的手工艺品。 该活动还将提供令人愉快的茶点，甚至还有圣诞老人亲自到访。 不要忘记带上相机，在整个场馆的各个拍照点捕捉那些温馨的假期时刻。

当晚的重头戏是戈多市长于下午 6 点举行的城市官方圣诞树点亮仪式。为了确保能欣赏到这一神奇时刻的美景，请务必提早抵达并在市政厅占据黄金位置。 提供停车位，但请务必提前到达以预留停车位。

本着奉献精神，帕萨迪纳消防局将为年度“爱之火花”玩具活动募集捐款。 如果您有能力，请考虑携带新的、未包装的玩具、运动器材或礼品卡，以帮助当地服务不足的儿童和青少年度过一个更加美好的假期。

无法亲自参加活动的朋友们也不必担心！ 稍后将发布仪式视频，让大家共同感受这欢乐的时刻。

要分享您自己的圣诞树照明和圣诞老人​​照片，请务必在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上标记帕萨迪纳市。 他们将尽可能多地分享这些节日的捕捉。 您还可以查看去年的画册，一睹活动的神奇时刻。

通过访问帕萨迪纳市的网站 CityOfPasadena.net 或在 Twitter、Instagram 和 Facebook 上关注他们，与帕萨迪纳市取得联系。 如果您有任何疑问或需要帮助，请随时在工作时间内致电公民服务中心：(626) 744-7311。

与戈多市长和整个社区一起参加市长年度假日树点亮仪式，度过一个迷人的夜晚，为所有人留下永恒的回忆。 这是您不想错过的活动！