优化光伏电站性能的新合作

晶科能源澳大利亚公司最近宣布与著名的新南威尔士大学人工智能、表征、缺陷和接触（ACDC）研究小组建立突破性的合作伙伴关系。 此次合作旨在彻底改变晶科能源尖端太阳能电池技术的现场性能，包括备受期待的下一代双面PERC和TOPCon组件。

晶科能源现在将不再仅仅依赖传统方法，而是利用 ACDC 研究小组的专业知识，利用人工智能和机器学习算法的力量来实时监控和优化光伏电站的性能。 通过提供下一代模块生成的关键电力和天气数据，晶科能源将使研究小组能够制定创新策略，以提高效率并最大限度地提高整个工厂的产量。

在澳大利亚可再生能源机构的支持下，此次合作还寻求开发专为光伏电站量身定制的最先进的商业监控系统。 这个先进的平台将利用历史数据和机器学习功能来增强运营和维护（O&M）策略。 通过准确预测污染率、调查模块和系统退化以及启用主动维护措施，该平台将有效防止故障并确保工厂继续以最佳性能水平运行。

将人工智能和机器学习算法集成到光伏应用中是可再生能源行业向前迈出的重要一步。 晶科能源澳大利亚与ACDC研究小组之间的合作不仅体现了他们对技术创新的承诺，而且有望大大提高太阳能发电厂的效率和寿命。

总体而言，此次战略合作代表了利用尖端研究和先进技术的绝佳机会，最终为太阳能领域更加可持续和富有成效的未来铺平了道路。

常见问题

什么是PERC技术？

PERC 代表钝化发射极和后部电池。 它是一种太阳能电池技术，通过减少背面的复合损失来提高太阳能电池板的效率。

什么是双面组件？

双面组件是可以从组件两面发电的太阳能电池板。 它们利用前方的阳光，并捕获来自地面或周围表面的反射光，从而增加整体能量输出。

人工智能如何提升光伏电站性能？

人工智能，特别是机器学习算法，可以分析从光伏电站收集的大量数据并识别模式和趋势。 这使得主动维护、准确的故障预测和工厂性能优化成为可能，最终提高效率和产量。