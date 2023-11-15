现代声音的复古风格：JBL Authentics 300 简介

JBL Authentics 300 证明了“一切旧事皆新”这一理念。 凭借其明显的复古设计，这款扬声器为您的家庭音频设置带来一丝怀旧之情。 Authentics 100 的灵感源自 1970 世纪 300 年代标志性的 JBL LXNUMX 家用扬声器，采用 Quadrex 前格栅、铝制框架和合成皮革包裹的外壳。 虽然材质可能很现代，但它们向真皮和过去的经典美学致敬。

但不要让它复古的外观欺骗了您 – JBL Authentics 300 配备了所有最新技术，可提供卓越的音质。 这款紧凑型扬声器具有 100 瓦功率、双 25 毫米高音扬声器和 5.25 英寸低音扬声器，功能强大。 它提供 45Hz 至 20kHz 的频率范围，为您的聆听乐趣提供宽广的声音范围。 此外，凭借 JBL 的经典声音特征，您可以期待平衡且身临其境的音频体验。

Authentics 300 还提供一系列便利的功能。 它与 Google Assistant 和 Amazon Alexa 兼容，让您可以免提控制音乐。 JBL One 应用程序可与您的智能设备无缝集成，让您可以访问各种流媒体服务并允许您自定义 EQ 设置。 此外，该扬声器还支持蓝牙 5.3、Wi-Fi 6 AX，甚至还具有以太网端口，可实现稳定且多功能的连接。

JBL Authentics 300 具有紧凑的尺寸和内置提手，非常适合在旅途中聆听。 其 8 小时的电池续航时间确保您无论身在何处都可以欣赏自己喜爱的音乐。 无论您是在后院举办烧烤还是在客厅放松身心，这款多功能扬声器都能满足您的需求。

总之，JBL Authentics 300 将复古美学与现代技术相结合，提供真正独特的音频体验。 其时尚的设计、强大的声音和便捷的功能使其成为任何音乐爱好者的绝佳选择。 准备好与这位杰出的演讲者一起踏上穿越时空的旅程吧。

常见问题解答：

问：JBL Authentics 300 与该系列中的其他型号相比如何？

答：JBL Authentics 300 位于该系列的中间位置，提供功能和性能的平衡组合。 它介于 Authentics 200 和 Authentics 500 之间，前者稍小且更经济实惠，后者提供更高的功率输出和杜比全景声 3.1 等附加功能。

问：JBL Authentics 300 可以在多房间设置中使用吗？

答：是的，JBL Authentics 300 支持多房间播放，让您可以同步家里的多个扬​​声器，以获得无缝的音频体验。

问：JBL Authentics 300 的构造使用哪些材料？

答：Authentics 300 采用 100% 再生面料、85% 再生塑料和 50% 再生铝，使其成为具有环保意识的消费者的环保选择。

（来源：jbl.com）