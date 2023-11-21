沃尔玛还是美国公司吗？

近年来，围绕全球最大零售公司之一沃尔玛的所有权争论日益激烈。 凭借其庞大的影响力和全球影响力，许多人质疑沃尔玛是否仍然可以被视为一家美国公司。 让我们深入研究细节并阐明这个问题。

沃尔玛由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 于 1962 年创立，无可否认在美国有着深厚的根基。 该公司最初是阿肯色州的一家小型折扣店，后来迅速扩展到全国，成为美国资本主义的象征。 然而，随着沃尔玛的成功，其国际野心也随之增长。 如今，这家零售巨头的业务遍及 27 个国家，在全球拥有数百万名员工。

虽然沃尔玛向美国境外扩张，从而在国际上占有重要地位，但值得注意的是，该公司的总部仍然位于美国。 山姆·沃尔顿的后裔沃尔顿家族仍然持有该公司的大量股权。 事实上，他们被认为是世界上最富有的家族之一，这很大程度上归功于他们持有的沃尔玛股票。

常见问题解答：

问：沃尔玛有外资所有权吗？

答：虽然沃尔玛已在全球范围内扩张，但它仍然是一家美国公司。 其大部分股份由美国公民沃尔顿家族持有。

问：沃尔顿家族拥有沃尔玛多少股份？

答：沃尔顿家族拥有沃尔玛约50%的股份，是该公司最大的股东。

问：沃尔玛在美国纳税吗？

答：作为一家美国公司，沃尔玛须遵守美国税法，并对其在美国境内产生的利润纳税。

问：沃尔玛的所有产品都是美国制造的吗？

答：不，沃尔玛从世界各地的各个国家采购产品。 虽然它确实销售美国制造的产品，但其库存的很大一部分是在海外制造的。

总之，虽然沃尔玛已在全球范围内扩展业务，但它仍然是一家美国公司。 沃尔顿家族的大量股权以及公司总部设在美国，巩固了其美国根源。 然而，重要的是要认识到沃尔玛的影响力远远超出了美国边界，使其成为真正的全球零售巨头。