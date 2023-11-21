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沃尔玛比亚马逊更富有吗？

By罗伯特·安德鲁

Nov 21, 2023
沃尔玛比亚马逊更富有吗？

沃尔玛比亚马逊更富有吗？

在零售巨头的世界里，有两个名字脱颖而出：沃尔玛和亚马逊。 这些公司彻底改变了我们的购物方式，提供便利和有竞争力的价格。 但当要确定这些零售巨头中哪家更富有时，答案并不像看起来那么简单。

沃尔玛由山姆·沃尔顿于 1962 年创立，长期以来被誉为全球最大的零售商。 沃尔玛在 11,000 个国家拥有超过 27 家商店，拥有重要的实体业务。 它提供从杂货到电子产品的广泛产品，并拥有忠实的客户群。

另一方面，亚马逊由杰夫·贝佐斯于1994年创立，最初是一家在线书店，后来发展成为全球电子商务巨头。 亚马逊通过提供广泛的产品选择和快速、可靠的运输颠覆了传统零售业。 它还实现了业务多元化，涉足云计算、流媒体服务等领域。

就收入而言，沃尔玛的表现一直优于亚马逊。 2020财年，沃尔玛报告收入为524亿美元，而亚马逊报告收入为386亿美元。 然而，值得注意的是，收入本身并不能决定公司的整体财富。

当谈到市值（公司已发行股票的总价值）时，亚马逊处于领先地位。 截至 2021 年 1.6 月，亚马逊的市值约为 400 万亿美元，使其成为全球最有价值的公司之一。 相比之下，沃尔玛的市值约为XNUMX亿美元。

常见问题解答：

问：什么是收入？
答：收入是指公司通过其业务活动（例如销售产品或服务）产生的总金额。

问：什么是市值？
答：市值，也称为市值，是公司已发行股票的总价值。 它的计算方法是将当前股价乘以已发行股票数量。

总之，虽然沃尔玛在收入方面超过了亚马逊，但亚马逊的市值使其成为更富有的公司。 两家公司各有优势，并继续以自己的方式主导零售行业。

By 罗伯特·安德鲁