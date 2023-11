Walmart Plus 和 Sam's Club Plus 是一样的吗?

在零售领域,沃尔玛和山姆会员店是两个著名品牌,已成为平价购物的代名词。 两家公司都提供会员计划,沃尔玛 Plus 和山姆会员店 Plus,为其忠实客户提供独家优惠。 然而,值得注意的是,尽管这两个程序有相似之处,但它们并不相同。

什么是沃尔玛Plus?

Walmart Plus 是全球最大的零售连锁店之一沃尔玛提供的一项基于订阅的服务。 只需支付月费或年费,会员即可享受一系列福利,包括符合条件的商品无限次免费送货、燃油折扣以及移动扫描即走购物的便利。 Walmart Plus 旨在通过提供额外的便利和价值来增强客户的购物体验。

什么是山姆会员俱乐部?

另一方面,Sam's Club Plus 是沃尔玛旗下的仓储俱乐部 Sam's Club 提供的会员计划。 缴纳年费后,会员可以获得各种福利,例如提早购物、符合条件的购买现金奖励、大多数在线商品免费送货以及特定服务的额外折扣。 Sam's Club Plus 旨在满足大宗购物者和小企业主的需求,为他们提供大量优惠和专属福利。

沃尔玛 Plus 和山姆会员店 Plus 有什么区别?

虽然这两个计划都为其会员提供福利,但 Walmart Plus 和 Sam's Club Plus 之间存在显着差异。 Walmart Plus 专注于为顾客提供便利和日常必需品,特别强调免费送货选项。 另一方面,Sam's Club Plus 针对的是大宗购物者和小企业主,为他们提供以折扣价大量购买各种产品的机会。

总而言之,Walmart Plus 和 Sam's Club Plus 可能与沃尔玛提供的会员计划有相似之处,但它们迎合了不同的客户需求。 Walmart Plus 旨在为日常购物者提供便利和价值,而 Sam's Club Plus 则针对大宗购物者和小企业主。 无论您选择哪个计划,两者都提供独特的优惠,可以增强您的购物体验。