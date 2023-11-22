沃尔玛比亚马逊大吗？

在零售巨头的世界里，有两个名字脱颖而出：沃尔玛和亚马逊。 两家公司都彻底改变了我们的购物方式，但就规模而言，哪一家更胜一筹呢？ 让我们深入研究一下这些数字，看看谁名列前茅。

泰坦之战

沃尔玛由山姆·沃尔顿于 1962 年创立，长期以来一直是零售业的主导力量。 凭借其庞大的实体店网络，该公司迅速成为家喻户晓的品牌。 然而，近年来，亚马逊已成为一个强大的竞争对手，以其在线市场和创新服务颠覆传统零售业。

大小事项

在比较这些零售巨头的规模时，考虑各种因素很重要。 从收入来看，沃尔玛仍然占据领先地位。 2020 年，该公司的收入达到惊人的 559 亿美元，成为全球最大的零售商。 另一方面，亚马逊同期营收为 386 亿美元。

然而，仅收入并不能说明全部情况。 亚马逊的市值（代表其已发行股票的总价值）在 2015 年超过了沃尔玛。截至 2021 年，亚马逊的市值约为 1.7 万亿美元，而沃尔玛的市值约为 400 亿美元。 这表明投资者认为亚马逊具有更大的增长潜力和未来价值。

常见问题解答

问：什么是收入？

收入是指公司通过其业务活动（例如产品或服务的销售）产生的总金额。

问：什么是市值？

市值，通常称为市值，是公司已发行股票的总价值。 它的计算方法是将当前股价乘以已发行股票数量。

问：沃尔玛有网上业务吗？

是的，沃尔玛在电子商务业务上进行了大量投资，以与亚马逊竞争。 该公司提供在线购物，并扩大了送货和取货服务。

问：亚马逊有实体店吗？

虽然亚马逊最初是一个在线市场，但它也涉足实体零售领域。 该公司经营 Amazon Go 商店、亚马逊图书，并于 2017 年收购了 Whole Foods Market。

在结论

虽然沃尔玛在收入方面仍然占据主导地位，但亚马逊的市值和在线主导地位表明其未来增长的潜力。 两家公司不断创新并适应不断变化的零售格局，确保零售霸主之战依然激烈。