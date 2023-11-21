辉瑞疫苗是否不再被授权使用？

辉瑞疫苗不再被授权使用吗？

最近，有传言称辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗不再被授权使用。 这些说法引起了公众的困惑和担忧。 然而，区分事实与虚构并了解辉瑞疫苗的现状非常重要。

事实：

截至目前，辉瑞-BioNTech COVID-19疫苗仍获授权在世界许多国家使用，包括美国、英国和欧盟。 事实证明，它在预防 COVID-19 和减轻感染者的疾病严重程度方面非常有效。

澄清错误信息：

围绕辉瑞疫苗授权的混乱可能源于美国食品和药物管理局 (FDA) 最近决定完全批准辉瑞 BioNTech 疫苗用于 16 岁及以上的个人。 此次批准意味着该疫苗已满足 FDA 在安全性、有效性和生产质量方面的严格标准。

需要注意的是，FDA 的批准并不意味着该疫苗之前未经授权或不安全。 辉瑞疫苗已获得 FDA 和世界各地其他监管机构的紧急使用授权（EUA）。 EUA 是一种监管机制，允许在突发公共卫生事件期间快速使用医疗产品。

经常问的问题：

问： FDA 的全面批准是否意味着辉瑞疫苗不再被授权紧急使用？

答：不，完全批准仅意味着该疫苗满足了额外的监管要求。 它仍然被授权用于紧急情况。

问：辉瑞疫苗对病毒新变种仍然有效吗？

答：是的，研究表明辉瑞疫苗可以针对各种 COVID-19 变种提供保护，尽管有些疫苗对某些菌株的效果可能稍差。

问：辉瑞疫苗是否存在任何重大安全问题？

答：辉瑞疫苗经过了广泛的测试，并被发现具有良好的安全性。 与任何疫苗一样，它可能会引起轻微的副作用，例如注射部位酸痛、疲劳或头痛，但严重的不良事件极为罕见。

总之，辉瑞-BioNTech COVID-19 疫苗仍然被授权使用，并且仍然是对抗当前流行病的重要工具。 必须依赖信誉良好的来源提供的准确信息，并就有关疫苗接种的任何疑虑或问题咨询医疗保健专业人员。