新的带状疱疹疫苗比旧的带状疱疹疫苗更好吗？

近年来，一种新的带状疱疹疫苗被引入市场，引发了医疗专业人士和患者之间的争论。 每个人都关心的问题是，这种新疫苗是否真的优于其前身。 让我们深入研究细节并探讨两者之间的关键区别。

被称为 Zostavax 的旧带状疱疹疫苗自 2006 年开始使用。它可有效降低带状疱疹风险约 51% 和带状疱疹后神经痛（带状疱疹的一种痛苦并发症）67%。 然而，它有一些局限性。 Zostavax 是一种活疫苗，这意味着它含有弱化形式的病毒。 这使得它不适合免疫系统较弱的个体，例如正在接受癌症治疗或器官移植接受者。

新型带状疱疹疫苗Shingrix于2017年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。Shingrix在预防带状疱疹和带状疱疹后神经痛方面的有效率高达90%以上，令人印象深刻。 与它的前身不同，Shingrix 是一种非活疫苗，对于免疫系统受损的个体来说是安全的。

常见问题解答：

问：新型带状疱疹疫苗如何发挥作用？

答：Shingrix 是一种重组疫苗，这意味着它仅包含来自水痘带状疱疹病毒的特定蛋白质。 这种蛋白质刺激免疫系统对病毒产生强烈反应，从而预防带状疱疹。

问：谁应该接种新的带状疱疹疫苗？

答：疾病控制与预防中心 (CDC) 建议 50 岁及以上的成年人使用 Shingrix，即使他们之前已接受过 Zostavax。

问：有副作用吗？

答：与任何疫苗一样，Shingrix 可能会引起轻微的副作用，例如注射部位疼痛、肌肉酸痛和疲劳。 这些症状通常会在几天内消失，这是免疫系统对疫苗做出反应的标志。

总之，新型带状疱疹疫苗 Shingrix 似乎比旧疫苗 Zostavax 有了显着改进。 凭借其更高的有效率和非活性成分，Shingrix 为预防带状疱疹及其并发症提供了更安全、更有效的选择。 如果您属于建议的年龄组，请咨询您的医疗保健提供者有关接种 Shingrix 疫苗的信息，这是一个明智的决定，可以保护自己免受这种痛苦且可能使人衰弱的疾病的影响。