逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

新闻中心

新的带状疱疹疫苗比旧的带状疱疹疫苗更好吗？

By安德烈德博尼斯

Nov 21, 2023
新的带状疱疹疫苗比旧的带状疱疹疫苗更好吗？

新的带状疱疹疫苗比旧的带状疱疹疫苗更好吗？

近年来，一种新的带状疱疹疫苗被引入市场，引发了医疗专业人士和患者之间的争论。 每个人都关心的问题是，这种新疫苗是否真的优于其前身。 让我们深入研究细节并探讨两者之间的关键区别。

被称为 Zostavax 的旧带状疱疹疫苗自 2006 年开始使用。它可有效降低带状疱疹风险约 51% 和带状疱疹后神经痛（带状疱疹的一种痛苦并发症）67%。 然而，它有一些局限性。 Zostavax 是一种活疫苗，这意味着它含有弱化形式的病毒。 这使得它不适合免疫系统较弱的个体，例如正在接受癌症治疗或器官移植接受者。

新型带状疱疹疫苗Shingrix于2017年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。Shingrix在预防带状疱疹和带状疱疹后神经痛方面的有效率高达90%以上，令人印象深刻。 与它的前身不同，Shingrix 是一种非活疫苗，对于免疫系统受损的个体来说是安全的。

常见问题解答：

问：新型带状疱疹疫苗如何发挥作用？
答：Shingrix 是一种重组疫苗，这意味着它仅包含来自水痘带状疱疹病毒的特定蛋白质。 这种蛋白质刺激免疫系统对病毒产生强烈反应，从而预防带状疱疹。

问：谁应该接种新的带状疱疹疫苗？
答：疾病控制与预防中心 (CDC) 建议 50 岁及以上的成年人使用 Shingrix，即使他们之前已接受过 Zostavax。

问：有副作用吗？
答：与任何疫苗一样，Shingrix 可能会引起轻微的副作用，例如注射部位疼痛、肌肉酸痛和疲劳。 这些症状通常会在几天内消失，这是免疫系统对疫苗做出反应的标志。

总之，新型带状疱疹疫苗 Shingrix 似乎比旧疫苗 Zostavax 有了显着改进。 凭借其更高的有效率和非活性成分，Shingrix 为预防带状疱疹及其并发症提供了更安全、更有效的选择。 如果您属于建议的年龄组，请咨询您的医疗保健提供者有关接种 Shingrix 疫苗的信息，这是一个明智的决定，可以保护自己免受这种痛苦且可能使人衰弱的疾病的影响。

By 安德烈德博尼斯