新的木瓦是否比旧的木瓦好？

近年来，一种新的带状疱疹疫苗的推出，引发了医疗专业人士和患者之间的争论。 带状疱疹，也称为带状疱疹，是由水痘带状疱疹病毒引起的一种痛苦的病毒感染，该病毒与引起水痘的病毒相同。 它影响着全世界数百万人，尤其是 50 岁以上的人。新疫苗的推出引发了人们对其与旧疫苗相比有效性的质疑。

旧的带状疱疹疫苗称为 Zostavax，于 2006 年首次获得批准。它是一种减毒活疫苗，这意味着它含有弱化形式的病毒。 虽然它可以有效降低约 51% 的带状疱疹风险，但其有效性会随着时间的推移而减弱，从而导致了新疫苗的开发。

这种新型带状疱疹疫苗名为 Shingrix，于 2017 年获得 FDA 批准。与 Zostavax 不同，Shingrix 是一种非活疫苗，这意味着它不含任何活病毒。 相反，它含有一种蛋白质，有助于增强免疫系统对水痘带状疱疹病毒的反应。 研究表明，Shingrix 在预防带状疱疹及其并发症方面的有效性超过 90%。

常见问题解答：

问：谁应该接种带状疱疹疫苗？

答：美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议 50 岁及以上的成年人应该接种带状疱疹疫苗，无论他们以前是否患有带状疱疹。

问：新带状疱疹疫苗需要多少剂量？

答：新型带状疱疹疫苗 Shingrix 分两剂接种。 第二剂在第一剂后 2 至 6 个月注射。

问：新型带状疱疹疫苗有副作用吗？

答：与任何疫苗一样，新的带状疱疹疫苗也会引起副作用。 最常见的副作用包括注射部位疼痛、发红或肿胀，以及肌肉疼痛、疲劳和头痛。 这些副作用通常很轻微，并会在几天内自行消失。

总之，与旧疫苗 Zostavax 相比，新型带状疱疹疫苗 Shingrix 在预防带状疱疹方面更有效。 其非活性配方和高效使其成为 50 岁及以上成年人的首选。 但是，始终建议咨询医疗保健专业人士，根据个人健康状况和病史确定最佳治疗方案。