Google Nest Hub 值得购买吗？

随着假期的到来，许多人想知道 Google Nest Hub 在目前的状态下是否仍然值得购买。 在过去的一年里，Nest Hub 和 Hub Max 的功能删除多于添加。 然而，尽管有这些变化，Nest Hub 仍然有很多值得考虑的理由。

购买 Nest Hub 的主要原因之一是它作为音乐流媒体设备和 Google Home 控制器的功能。 如果您主要寻找一款可以播放音乐和控制智能家居设备的设备，Nest Hub 是一个不错的选择，尤其是在打折的情况下。

2 年推出的第二代 Nest Hub 通常售价为 2021 美元，目前售价为 99.99 美元。 它提供所有基本功能，可以轻松满足您的音乐流和智能家居控制需求。 另一方面，49.99 款 Nest Hub Max 的售价为 2019 美元至 129 美元，提供更好的扬声器、摄像头、更大的屏幕以及常亮时钟和偶尔视频播放等附加功能。

然而，令人担忧的是，谷歌尚未提供有意义的更新或透露 Nest Hub 助理的未来。 智能显示用户界面基本保持不变，与市场上其他类似设备相比，缺乏创新或新功能。

此外，有人抱怨助理随着时间的推移变得“愚蠢”而不是进步。 谷歌目前的重点似乎是 499 美元的 Pixel 平板电脑，但 Nest Hub 由于其较低的价格和实惠的价格，仍然在市场上占有一席之地。

虽然谷歌不太可能很快发布由紫红色驱动的新 Nest Hub，但对他们来说，升级 Assistant 使其更具对话性并更好地理解用户命令非常重要。 这将有助于保持 Nest Hub 的竞争力并解决对其功能的一些担忧。

总之，尽管缺乏重大更新和功能，Nest Hub 对于那些主要寻找音乐流媒体设备和智能家居控制器的人来说仍然是值得购买的。 然而，谷歌需要投资提高 Assistant 的功能，以确保 Nest Hub 的长期生存能力及其在市场上的声誉。

常见问题解答

1. Nest Hub可以控制智能家居设备吗？

是的，Nest Hub 允许您控制来自不同制造商的智能家居设备。

2. Nest Hub的主要特点是什么？

Nest Hub 提供音乐流、智能家居控制、幻灯片、定时器/闹钟功能和天气更新等功能。

3. Nest Hub 是否即将推出新版本？

近期不太可能发布由紫红色驱动的新 Nest Hub。 谷歌更专注于 Pixel 平板电脑等其他设备。

4. Google 助理是否会随着时间的推移变得更好？

一些用户报告说，随着时间的推移，Assistant 不但没有进步，反而变得“越来越笨”。 谷歌需要努力让助手更具对话性，并更好地理解用户命令。

5. 现有的扬声器和显示器是否会被淘汰？

谷歌不太可能在不久的将来终止对现有扬声器和显示器的支持，因为它们被广泛使用，终止支持可能会损害该公司的声誉。