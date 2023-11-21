Sam's 是沃尔玛旗下的吗？

在零售世界中，经常存在一些可能让普通消费者感到困惑的联系和所有权。 经常出现的一个这样的问题是山姆会员店是否属于沃尔玛所有。 为了消除任何困惑，让我们深入研究一下这两个零售巨头之间的关系。

连接：

是的，山姆会员店确实是沃尔玛旗下的。 事实上，山姆会员店是沃尔玛公司的子公司，这意味着沃尔玛是母公司，并持有山姆会员店的多数股份。 这种联系自 1983 年沃尔玛收购仓储俱乐部连锁店以来就一直存在。

什么是山姆会员店？

山姆会员店是一家会员制零售仓储俱乐部，以折扣价格提供各种产品。 它的运作模式与其他仓库俱乐部类似，向会员提供大量物品。 山姆会员店遍布美国和国际各地，已成为个人和企业的热门购物目的地。

常见问题解答：

1. 山姆会员商店和沃尔玛是同一家商店吗？

虽然山姆会员店和沃尔玛均属于同一母公司，但它们是独立的实体。 山姆会员店作为仓储俱乐部运营，为支付年费以获得其产品和服务的会员提供服务。 另一方面，沃尔玛是一家向公众开放的传统零售商店。

2. 我可以在山姆会员店使用我的沃尔玛会员资格吗？

不可以，您不能在山姆会员店使用您的沃尔玛会员资格。 这两家零售商有单独的会员计划，并且成为其中一家零售商的会员并不授予您访问另一家零售商的权限。 然而，沃尔玛确实向顾客提供自己的福利和折扣。

3. 山姆会员店和沃尔玛的产品和价格一样吗？

虽然山姆会员店和沃尔玛提供的产品可能有一些重叠，但定价和选择可能会有所不同。 山姆会员店专注于向其会员提供批量和折扣价格，而沃尔玛则以正常零售价提供更广泛的产品。

综上所述，山姆会员店确实属于沃尔玛旗下。 尽管它们是独立的实体，但它们的连接允许共享资源和利益。 无论您喜欢山姆会员店的仓储俱乐部体验还是沃尔玛的便利，两家零售商都提供各种产品来满足客户的需求。