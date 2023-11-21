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山姆会员店是沃尔玛的吗？

By加布里埃尔博塔

Nov 21, 2023
山姆会员店是沃尔玛的吗？

山姆会员店是沃尔玛的吗？

在零售界，很少有像沃尔玛这样知名的品牌。 这家零售巨头已成为实惠价格和广泛产品的代名词。 但是山姆会员店呢？ 是沃尔玛旗下的吗？ 让我们深入了解细节。

所有权：
是的，山姆会员店确实是沃尔玛旗下的。 事实上，它是零售巨头的子公司。 山姆会员店 (Sam's Club) 于 1983 年由山姆·沃尔顿 (Sam Walton) 创立，他是沃尔玛的创始人，也是一位富有远见的企业家。 多年来，山姆会员店已发展成为一个受欢迎的会员制仓储俱乐部，为其会员提供散装产品和独家优惠。

什么是山姆会员店？
山姆会员店是一家会员制仓储俱乐部，提供各种产品，包括杂货、电子产品、家具等。 它的运营模式与 Costco 等其他仓储俱乐部类似。 会员支付年费即可使用山姆会员店并享受折扣价格。 该俱乐部旨在为其会员提供具有竞争力的价格的优质产品，使其成为个人和企业的有吸引力的选择。

常见问题解答：

1. 山姆会员店购物需要会员吗？
是的，在山姆会员店购物需要会员资格。 不过，非会员仍然可以在山姆会员店购物，只需支付少量服务费。

2. 我可以在山姆会员店使用我的沃尔玛会员资格吗？
不，沃尔玛和山姆会员店有单独的会员计划。 沃尔玛会员资格并不授予进入山姆会员店的权限，反之亦然。

3. 山姆会员店的价格比沃尔玛低吗？
山姆会员店和沃尔玛采用不同的定价模式。 虽然两者都提供有竞争力的价格，但山姆会员店专注于批量购买和为其会员提供独家优惠。

综上所述，山姆会员店确实属于沃尔玛旗下。 作为会员制仓储俱乐部，山姆会员店以具有竞争力的价格提供种类繁多的产品。 因此，如果您正在寻找一家一站式商店来满足您所有的大宗购物需求，那么山姆会员店可能就是您的最佳选择。

By 加布里埃尔博塔