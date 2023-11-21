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山姆会员店是中国的吗？

By加布里埃尔博塔

Nov 21, 2023
山姆会员店是中国的吗？

山姆会员店是中国的吗？

近年来，有传言称，美国颇受欢迎的会员制零售仓储俱乐部山姆会员店归中国所有。 这些说法引发了消费者的困惑和担忧。 那么，让我们深入了解一下事实并阐明这个问题。

首先，需要澄清的是，山姆会员店不属于中国所有。 该公司是世界上最大的跨国零售公司之一沃尔玛公司的子公司。 沃尔玛于 1983 年收购了山姆会员店，远早于中国成为全球经济的主要参与者。

山姆会员店作为沃尔玛旗下的独立实体运营，以折扣价格为其会员提供各种产品。 山姆会员店在美国拥有 600 多个门店，已成为寻求批量购买和独家优惠的个人和企业的首选目的地。

常见问题解答：

问：沃尔玛是中国所有的吗？
答：不，沃尔玛是一家美国跨国零售公司，由山姆·沃尔顿于 1962 年创立。虽然沃尔玛在中国占有重要地位，但它是一家总部位于美国的上市公司。

问：为什么人们认为山姆会员店是中国所有？
答：造成混淆的原因可能是山姆会员店出售的许多产品都是中国制造的。 然而，这并不意味着该公司本身归中国所有。

问：美国有中资零售连锁店吗？
答：是的，有一些中资零售连锁店在美国经营。 然而，山姆会员店并不是其中之一。

总之，关于山姆会员店归中国所有的说法根本不属实。 山姆会员店是美国零售巨头沃尔玛的子公司。 虽然了解我们购买的产品的来源很重要，但在所有权和公司结构方面，区分事实与虚构也同样重要。

By 加布里埃尔博塔