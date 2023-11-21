辉瑞新冠疫苗不再获得授权了吗？

最近社交媒体平台上流传的一波错误信息中，出现了暗示辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗不再被授权使用的说法。 这些谣言引起了已经接种或计划接种疫苗的个人的困惑和担忧。 然而，重要的是要澄清这些说法完全错误。

辉瑞与 BioNTech 合作开发的 Pfizer-BioNTech COVID-19 疫苗仍获得全球多个监管机构的紧急使用授权，包括美国食品和药物管理局 (FDA)、欧洲药品管理局 (EMA) 和世界各地的监管机构。卫生组织（WHO）。 这些组织在授予授权之前已经彻底审查了疫苗的安全性和有效性数据。

造成混乱的原因可能是美国辉瑞 BioNTech 疫苗的紧急使用授权 (EUA) 到期。 但值得注意的是，EUA 到期并不意味着该疫苗不再获得授权。 相反，这标志着该疫苗已从紧急使用状态转变为完全批准状态。

常见问题解答：

问：紧急使用授权是什么意思？

答：紧急使用授权是一种允许在突发公共卫生事件期间使用疫苗等医疗产品的监管机制。 它确保即使在所有传统监管要求完成之前，也可以快速提供可能挽救生命的治疗方法。

问：辉瑞-BioNTech COVID-19 疫苗是否已获得完全批准？

答：是的，辉瑞-BioNTech COVID-19 疫苗已获得多个监管机构的全面批准，包括 FDA、EMA 和 WHO。 它经过严格的测试和评估，确保其安全性和有效性。

问：辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗仍然有效吗？

答：是的，辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗已被证明在预防 COVID-19 感染、严重疾病和住院治疗方面非常有效。 大量研究和现实世界数据一致证明了其功效。

总之，有关辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗不再获得授权的说法完全错误。 该疫苗仍被授权紧急使用，并已获得世界各地监管机构的全面批准。 对于有关 COVID-19 疫苗的任何疑虑或问题，依赖可信来源的准确信息并咨询医疗保健专业人员至关重要。