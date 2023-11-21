Moderna 不再授权了吗？

最近社交媒体上流传的谣言引发了人们对 Moderna COVID-19 疫苗授权状况的担忧。 针对这些说法，我们的目标是提供准确的信息并澄清与此事相关的任何混淆。

授权状态

与传言相反，Moderna疫苗仍获得多个监管机构的紧急使用授权，包括美国食品和药物管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）和世界卫生组织（WHO）。 这些组织在授予授权之前已经彻底审查了疫苗的安全性和有效性数据。

需要注意的是，授权并不意味着永久批准。 紧急使用授权允许在突发公共卫生事件（例如持续的 COVID-19 大流行）期间分发和管理疫苗。 根据新数据和新证据定期审查和更新授权状态。

有效性和安全性

Moderna 疫苗已证明在预防 COVID-19 感染方面具有高效性。 临床试验表明，它在预防有症状的 COVID-94 方面的有效性约为 19%，对于严重病例的有效性甚至更高。 该疫苗也已被证明是安全的，大多数接种者只报告了轻微和暂时的副作用。

常见问题解答

问：“授权”是什么意思？

答：授权是指监管机构批准允许在突发公共卫生事件期间分发和管理疫苗。 它基于对安全性和有效性数据的全面评估。

问：授权状态可以改变吗？

答：是的，授权状态会根据新数据和新证据定期审查和更新。 如有必要，可以修改或撤销。

问：Moderna 疫苗是否仍获授权？

答：是的，Moderna 疫苗仍被 FDA、EMA 和 WHO 等监管机构授权紧急使用。

问：Moderna 疫苗有效且安全吗？

答：是的，Moderna 疫苗在预防 COVID-19 感染方面已表现出高效性，并且已被证明是安全的，仅报告了轻微和暂时的副作用。

在涉及公共卫生问题时，依赖可信来源的准确信息至关重要。 错误信息可能会导致不必要的恐慌和混乱。 请放心，Moderna 疫苗仍然获得授权，并继续在抗击 COVID-19 大流行中发挥重要作用。