iQOO 12：印度首款搭载 Snapdragon 8 Gen 3 芯片组的智能手机

备受期待的 iQOO 12 正准备于 12 月 11 日在印度上市。作为 iQOO 8 的继任者，这款智能手机将彻底改变印度市场，成为首款配备强大的高通 Snapdragon 3 Gen XNUMX 芯片组的设备。

随着最近在中国的推出，iQOO 12 已经引起了科技爱好者的关注。 该手机配备令人惊叹的 6.78 英寸显示屏，以 1,260×2,800 像素的令人印象深刻的分辨率提供清晰的图像。 拥有流畅的 144Hz 刷新率和 HDR10+ 支持，用户可以期待增强的观看体验。

iQOO 12 的相机设置令人印象深刻。 配备 50 兆像素主摄像头、具有 64 倍数码变焦功能的 100 兆像素长焦镜头和 50 兆像素超广角镜头，用户可以精确捕捉每一个复杂的细节。 此外，该手机还配备了 16 兆像素前置摄像头，可实现令人惊叹的自拍和视频通话。

存储方面，iQOO 12提供了令人难以置信的1TB存储空间，让用户可以不受任何限制地存储所有数据。 连接选项和传感器与高端 iQOO 12 Pro 型号相同，确保无缝使用和便利。 该手机还配备了显示屏指纹传感器，并支持面部解锁以增加安全性。

为了满足现代用户的需求，iQOO 12配备了强劲的5,000mAh电池。 更重要的是，它支持120W超快充电，让用户可以快速为手机充电。

在定价方面，iQOO 12提供了不同的配置。 基本型号配备 12GB RAM 和 256GB 存储空间，起价为 3,999 元人民币（约 45,000 卢比）。 16GB RAM + 512GB 存储版本售价为 4,299 元人民币（约 50,000 卢比），顶级 16GB RAM + 1TB 存储版本售价为 4,699 元人民币（约 53,000 卢比）。 该手机将于 14 月 XNUMX 日起在中国接受预订。

做好准备，iQOO 12系列将于12月8日隆重进入印度市场。准备好在印度首次体验Snapdragon 3 Gen XNUMX芯片组的强大功能和创新。

常见问题解答：

问：iQOO 12 采用什么芯片组？

答：iQOO 12 是印度首款搭载高通 Snapdragon 8 Gen 3 芯片组的智能手机。

问：iQOO 12 的定价是多少？

答：iQOO 12 基本型号的起售价为 3,999 元人民币（约合 45,000 卢比），配备 12GB RAM 和 256GB 存储空间。

问：iQOO 12支持快充吗？

答：是的，iQOO 12支持120W超快充电。

问：iQOO 12什么时候在印度上市？

答：iQOO 12计划于12月XNUMX日在印度上市。