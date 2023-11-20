英特尔推出下一代低功耗架构：Lunar Lake-MX

英特尔最近遭遇了有关其即将推出的名为 Lunar Lake 的低功耗架构的重大信息泄露。 虽然泄露的幻灯片很快从 Twitter 上删除，但感谢 Anandtech 论坛成员 Geddagod，我们可以访问所有详细信息。 Lunar Lake 专为 8W 至 30W 范围内的低功耗系统而设计，将其定位为尚未发布的 Meteor Lake-U 的继任者。

Lunar Lake 与微软共同开发，拥有由 Xe4.0-LPG 显卡支持的下一代集成 NPU 2（神经处理单元）。 该系列的一个有趣的补充是高能效的“Battlemage”GPU 架构，具有 8 个 Xe 核心。 凭借 64 个矢量引擎、脉动 AI/超级缩放技术和实时光线追踪支持，该 GPU 提供高性能功能。

Lunar Lake MX 架构还在封装上引入了内存，有 16 GB 和 32 GB 两种选​​择。 具体来说，CPU架构结合了Lion Cove和Skymont核心，并将采用台积电N3B工艺技术制造。 英特尔计划发布至少四种具有不同 CPU 和 GPU 核心布局的 Lunar Lake MX 变体。

连接方面，Lunar Lake MX 支持 PCIe Gen5x4 和 Gen4x4 接口、Thunderbolt 4 以及最多三个 USB4 接口。 将通过基于 CNVio7 接口的 BE5.4 网卡提供集成 WiFi-201 和蓝牙 3 支持。 一项令人兴奋的功能是，据传 Lunar Lake 的一款特殊 8W SKU 无需风扇即可运行，提供无风扇模式。

凭借其功效和令人鼓舞的 GPU 性能，Lunar Lake MX 系列有潜力集成到下一代手持系统中。 虽然 Battlemage 和 Alchemist (Xe-LPG) 之间的确切性能比较尚不清楚，但下个月发布的采用 Xe-LPG 系列的 Meteor Lake 芯片将提供良好的基准。

常见问题解答：

问：Intel Lunar Lake MX系列什么时候推出？

答：Intel Lunar Lake MX系列预计将于2024年正式推出。

问：Lunar Lake MX系列有什么特别之处？

答：Lunar Lake MX 系列提供高能效版本的“Battlemage”GPU 架构，提供高性能能力。

问：Lunar Lake MX 的 CPU 架构是怎样的？

答：Lunar Lake MX 的 CPU 架构结合了 Lion Cove 和 Skymont 核心。

问：Lunar Lake MX 系列有哪些内存选项？

答：Lunar Lake MX 系列提供 16 GB 和 32 GB 两种内存选项。