英特尔推出下一代 Arc GPU 的令人印象深刻的性能

英特尔最近与技术爱好者举办了一场圆桌会议，让大家抢先一睹备受期待的 Meteor Lake CPU 系列。 虽然正式发布定于明天举行，但此次活动重点介绍了代号为 Meteor Lake 的全新 Core Ultra 100 系列及其先进功能。

Meteor Lake 最令人兴奋的方面之一是其革命性的 CPU 设计。 英特尔采取了不同的方法，采用分解设计，独立集成 CPU、GPU 和 SoC 模块。 虽然焦点一直集中在 Meteor Lake 的 AI 功能上，但图形子系统的进步确实令人着迷。

英特尔已正式确认集成 Arc GPU 将提供尖端的图形功能。 这些 GPU 源自离散 Alchemist，基于 Xe-LPG 架构，将支持 DirectX12 Ultimate，并具有支持 AV1 编码的高级媒体引擎。 此外，它们还将采用 XeSS 等升级技术，确保一流的视觉体验。

除了这些功能之外，英特尔还通过添加更多内核和增强时钟来显着提高 Arc iGPU 的性能。 英特尔声称 Arc iGPU 的性能是 Raptor 和 Alder Lake 系列中使用的 Xe-LPG 的两倍。 Arc iGPU 具有 8 个 Xe-Core 的完整配置，其性能可与较小的 ACM-G11 独立 GPU 相媲美。

英特尔不仅专注于 GPU 的进步，而且对 CPU 功能也做出了显着的改进。 尤其是 Core Ultra 165H，与 Core i8-7P 相比，每瓦性能提高了 1370% 以上，比 Ryzen 11U 提高了 7840%，同时在相似的功率水平下运行。

活动期间，英特尔现场演示了两台分别配备英特尔和 AMD 硬件的笔记本电脑。 在 Cinebench 7 中，155 核 16 线程的 Core Ultra 22 7H 处理器的表现优于 7840 核 8 线程的 AMD Ryzen 16 Pro 2024U，获得了令人印象深刻的 922 分。

在游戏性能方面，英特尔的Arc显卡在3DMark Time Spy中的得分明显高于AMD的解决方案。 根据英特尔的演示，Core Ultra 7 165H Arc iGPU 与 10W 的 Ryzen 7 7840U RDNA3 显卡相比，平均性能提升 28%。

虽然这次先睹为快的活动提供了令人着迷的见解，但有关 Core Ultra 100 系列的更多详细信息将在今天晚些时候的官方发布会上公布。 技术爱好者可以期待英特尔发布更多令人兴奋的公告。