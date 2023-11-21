Insta360 Ace 相机：新一代运动相机

Insta360 最近发布了最新的运动相机系列 Ace 系列，为视频博主和冒险爱好者提供了令人兴奋的新功能。 这些相机的灵感来自流行的 GoPro Hero 系列，配备独特的翻转屏幕，使取景和录制视频博客比以往任何时候都更加容易。 Ace 系列有两种型号：普通 Ace 相机起价 379.99 美元，旗舰版 Ace Pro 版本起价 449.99 美元，配备徕卡光学器件和卓越的低光性能。

标准 Ace 相机拥有 1/2 英寸图像传感器，使其能够以每秒 6 帧的速度录制高质量 30K 视频。 两款型号都能以每秒 4 帧的高速拍摄令人难以置信的 120K 镜头，并拍摄令人惊叹的 48MP 照片。 借助 Ace 相机的全新 XNUMX 纳米 AI 芯片，PureVideo 等功能可通过实时对镜头进行去噪来增强低光性能，从而产生清晰锐利的视频。

Ace 相机的独特之处在于其创新的翻转屏幕。 与其他运动相机上的小前屏幕不同，Ace 系列引入了 2.4 英寸大后触摸屏，可以翻转以在录制过程中获得更好的可视性。 此功能不仅有助于精确取景，还能对手势做出反应，实现免提录制，非常适合捕捉 TikTok 舞蹈表演。

此外，Ace 相机还提供一系列便利的功能来增强用户体验。 用户可以在不中断剪辑的情况下暂停视频录制，只需按一下按钮即可取消活动录制，并可以在录制后切换宽高比，以提高视频编辑的灵活性。 AI 亮点助手功能通过自动识别和剪辑大型视频录制中的动作镜头来节省时间，而 AI Warp 功能则根据提示生成自定义效果。

Ace 相机的连接选项同样令人印象深刻。 它们可以与 Apple Watch 和 Garmin 设备无缝连接，从而将海拔和速度等 GPS 数据叠加到视频记录上。 此功能对于想要用准确数据记录冒险经历并通过手腕控制相机的户外爱好者特别有用。

Ace 相机采用防水设计，非常适合捕捉水下瞬间，无需任何额外配件即可浸入 33 英尺深的水下。 对于更极限的水下活动，潜水箱配件允许用户潜水至 196 英尺。 相机的内置电池在具有主动 HDR 的 100K4 模式下可提供 30 分钟的录制时间，并且使用供电充电器可在短短 80 分钟内快速充电至 22%。

Insta360 以其创新的 360 度相机而闻名，例如 X3 和 One RS。 然而，通过 Ace 系列，该公司正在采取新的方向，设计更加用户友好和多功能的运动相机，以满足更广泛的受众。

常见问题解答

1. Insta360 Ace相机的价格范围是多少？

Insta360 Ace相机普通型号的售价为379.99美元，Ace Pro版本的售价为449.99美元。

2. Ace相机可以录制高分辨率视频吗？

是的，普通 Ace 相机和 Ace Pro 版本都可以拍摄 4K 视频。 Ace 相机支持高达 6K 分辨率（每秒 30 帧），而 Ace Pro 最高可支持 8K 分辨率（每秒 24 帧）。

3. Ace相机有哪些突出特点？

Ace 相机的突出功能包括方便视频博客的翻转屏幕、人工智能视频增强、手势控制以及与 Apple Watch 和 Garmin 设备连接以实现 GPS 数据叠加。

4. Ace相机防水吗？

是的，Ace 相机采用防水设计，可浸入水下 33 英尺。 配备潜水箱配件后，它们可承受深达 196 英尺的深度。

5. 在哪里可以购买Insta360 Ace相机？

Insta360 Ace 相机可在 Insta360 官方网站 (insta360.com) 和亚马逊上购买。