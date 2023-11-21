Shingrix 在沃尔玛的售价是多少？

如果您想接种带状疱疹疫苗，Shingrix 是最有效和推荐的疫苗之一。 然而，在接种疫苗之前，重要的是要考虑成本。 沃尔玛是美国最大的零售连锁店之一，在其药房提供 Shingrix。 让我们仔细看看 Shingrix 在沃尔玛的售价以及一些与疫苗相关的常见问题。

沃尔玛的 Shingrix 成本：

截至[当前日期]，Shingrix 在沃尔玛的售价约为每剂 155 美元。 该疫苗需要注射两剂，因此整个疫苗接种过程的总费用约为 310 美元。 值得注意的是，这些价格可能会因地点以及任何正在进行的促销或折扣而略有不同。

经常问的问题：

1.什么是Shingrix？

Shingrix 是一种用于预防带状疱疹的疫苗，带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒引起的疼痛性皮疹。 强烈建议 50 岁及以上的人使用，因为他们患带状疱疹的风险较高。

2. Shingrix 有保险吗？

大多数保险计划都涵盖 Shingrix 的费用，但始终建议您咨询您的保险公司以确认承保详细信息。 Medicare D 部分还承保 Shingrix。

3. 接种 Shingrix 疫苗有什么资格标准吗？

建议 50 岁及以上的人士接种 Shingrix，无论他们过去是否患有带状疱疹或是否已接种较旧的带状疱疹疫苗 Zostavax。

4. Shingrix无需处方即可购买吗？

不可以，没有处方就无法使用 Shingrix。 您需要咨询医疗保健专业人员，他们可以评估您的资格并提供疫苗处方。

5. Shingrix有副作用吗？

与任何疫苗一样，Shingrix 可能会引起副作用。 最常见的副作用包括注射部位疼痛和肿胀，以及疲劳、肌肉疼痛、头痛和发烧。 这些副作用通常是轻微且暂时的。

总之，如果您正在考虑接种带状疱疹疫苗，Shingrix 是一个强烈推荐的选择。 在沃尔玛，Shingrix 的成本约为每剂 155 美元，整个疫苗接种过程总共约为 310 美元。 请记住咨询您的医疗保健提供者，以确定 Shingrix 是否适合您并解决您可能有的任何疑虑或问题。