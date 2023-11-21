带状疱疹疫苗的有效期是多长？

作者：[你的名字]

[城市、州] – 带状疱疹，也称为带状疱疹，是由水痘带状疱疹病毒引起的一种痛苦的病毒感染，该病毒与引起水痘的病毒相同。 它通常影响老年人和免疫系统较弱的人。 为了预防这种使人衰弱的疾病，可以使用带状疱疹疫苗。 但这种疫苗的保护作用能持续多久呢？ 让我们来看看吧。

带状疱疹疫苗也称为 Zostavax，是美国食品和药物管理局 (FDA) 批准的第一种预防带状疱疹的疫苗。 然而，2017 年推出了一种名为 Shingrix 的新型且更有效的疫苗。 Shingrix 目前是美国疾病控制与预防中心 (CDC) 推荐的预防带状疱疹的首选疫苗。

Shingrix 疫苗能提供多长时间的保护？

据 CDC 称，Shingrix 疫苗可针对带状疱疹及其并发症提供强有力的保护。 临床试验表明，该疫苗对 90 岁及以上人群预防带状疱疹的有效性超过 50%。 Shingrix 疫苗提供的保护作用可持续数年，研究表明它在接种疫苗后至少四年内仍然保持高效。

是否需要加强注射？

虽然 Shingrix 疫苗提供持久的保护，但 CDC 建议注射第二剂以确保最大效果。 第二剂应在第一剂后两到六个月内注射。 加强注射有助于增强和延长免疫反应，提供针对带状疱疹的持续保护。

较旧的疫苗 Zostavax 怎么样？

较旧的带状疱疹疫苗 Zostavax 仍然可用，但不再是首选。 Zostavax 可提供约五年的带状疱疹保护作用，但其有效性会随着时间的推移而降低。 如果您之前接种过 Zostavax 疫苗，CDC 建议接种 Shingrix 疫苗，以确保更好地预防带状疱疹。

总之，Shingrix 疫苗在预防带状疱疹及其并发症方面非常有效。 凭借其持久的保护，人们在接种疫苗后可以安心数年。 请记住咨询您的医疗保健提供者，以确定最适合您的疫苗接种计划，并确保您收到有关带状疱疹预防的最新信息。

常见问题解答：

问： 什么是带状疱疹？

答：带状疱疹是一种由水痘带状疱疹病毒引起的疼痛性病毒感染，该病毒与引起水痘的病毒相同。

问：Shingrix 疫苗是什么？

答：Shingrix 疫苗是 FDA 批准的一种预防带状疱疹的高效疫苗。 是CDC推荐的首选疫苗。

问：Shingrix 疫苗能提供多长时间的保护？

答：Shingrix 疫苗在接种疫苗后至少四年内可提供针对带状疱疹的强大保护。

问：我需要注射加强针吗？

答：是的，CDC 建议接种第二剂 Shingrix 疫苗，以确保最大效果。 第二剂应在第一剂后两到六个月内注射。

问：较旧的疫苗 Zostavax 怎么样？

答：Zostavax 仍然可用，但不再是首选。 它可以提供大约五年的防带状疱疹保护作用，但其有效性会随着时间的推移而降低。 建议接种 Shingrix 疫苗以获得更好的保护。