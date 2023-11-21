2023 年流感疫苗的效果如何？

2023 年流感疫苗效果如何？

随着流感季节的临近，许多人正在考虑是否每年接种流感疫苗。 随着 COVID-19 大流行的持续，保护自己免受呼吸道疾病侵害的重要性变得更加明显。 由于流感病毒的性质不断变化，流感疫苗的有效性每年都会有所不同。 那么，2023年流感疫苗的效果如何？

根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，特定季节流感疫苗的有效性可达 40% 至 60%。 这意味着接种疫苗可以显着降低感染流感和出现严重症状的风险。 然而，值得注意的是，有效性可能会因年龄、整体健康状况以及疫苗与病毒流行株之间的匹配等因素而有所不同。

常见问题解答：

问：什么是流感疫苗？

答：流感疫苗也称为流感疫苗，是一种有助于预防流感病毒的疫苗。 通常每年对个人进行一次，以降低流感感染的风险。

问：流感疫苗如何发挥作用？

答：流感疫苗的作用是刺激免疫系统产生针对流感病毒的抗体。 这些抗体可以帮助身体识别并抵抗病毒（如果接触到病毒）。

问：流感疫苗安全吗？

答：是的，流感疫苗对于大多数人来说被认为是安全的。 常见的副作用可能包括注射部位酸痛、低烧和肌肉疼痛。 严重的副作用很少见。

问：谁应该接种流感疫苗？

答：疾病预防控制中心建议六个月及以上的每个人都应该接种流感疫苗，特别是那些并发症风险较高的人，例如幼儿、老年人、孕妇和患有某些疾病的人。

总之，虽然 2023 年流感疫苗的有效性可能会有所不同，但它仍然是预防流感病毒传播和减轻症状严重程度的重要工具。 接种疫苗不仅可以保护自己，还有助于保护弱势群体。 请记住咨询医疗保健专业人士以获得个性化建议并随时了解最新建议。