如何删除三星上不可删除的应用程序？

不可删除的应用程序在任何智能手机上都会很麻烦，包括三星设备。 这些预安装的应用程序（也称为臃肿软件）通常会占用宝贵的存储空间并且无法轻松删除。 但是，您可以尝试通过几种方法删除这些顽固的应用程序并回收设备的存储空间。

一种选择是禁用该应用程序。 禁用应用程序本质上是将其从设备的应用程序抽屉中隐藏起来，并阻止其在后台运行。 要禁用三星设备上的应用程序，请转至“设置”，然后转至“应用程序”，然后选择要禁用的应用程序。 从那里，点击禁用按钮。 请记住，禁用应用程序可能会导致某些特性或功能不可用。

如果禁用该应用程序还不够，您可以尝试使用第三方应用程序来卸载它。 Google Play 商店中有多个声称能够删除臃肿软件的应用程序。 这些应用程序通常需要 root 访问权限，这意味着您需要拥有设备的管理权限。 但是，对设备进行 root 操作可能会导致保修失效，并可能导致其他问题，因此请谨慎操作。

删除不可删除应用程序的另一种方法是使用 Android 调试桥 (ADB)。 ADB 是一个命令行工具，可让您从计算机与 Android 设备进行通信。 通过将 Samsung 设备连接到计算机并使用 ADB 命令，您可以卸载原本无法删除的系统应用程序。 此方法需要一些技术知识，如果操作不当可能会存在风险，因此建议高级用户使用。

常见问题解答：

问：什么是不可删除的应用程序？

答：不可删除的应用程序也称为臃肿软件，是智能手机上预装的应用程序，无法通过常规方式轻松删除。

问：为什么我要删除不可删除的应用程序？

答：不可删除的应用程序通常会占用存储空间，并且可能在后台运行，可能会影响设备性能。 删除它们可以释放空间并改善整体功能。

问：我可以在不 root 三星设备的情况下删除不可删除的应用程序吗？

答：禁用应用程序是无需 root 即可“删除”不可删除应用程序的最简单方法。 但是，完全删除该应用程序可能需要 root 访问权限或使用 ADB 等高级方法。

问：root 我的三星设备安全吗？

答：Root 您的设备可能会使您的保修失效，并可能导致安全或稳定性问题。 建议在进行生根之前彻底研究风险和收益。

总之，虽然删除三星设备上不可删除的应用程序可能具有挑战性，但有一些方法可以回收设备的存储空间。 无论是禁用应用程序、使用第三方应用程序还是利用 ADB 命令，在尝试这些方法之前权衡风险和收益都很重要。