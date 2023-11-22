如何限制 Android 上的一个应用程序？

在当今的数字时代，智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分，提供了大量的应用程序来满足我们的各种需求。 然而，在某些情况下，我们可能想要限制特定应用程序的使用，无论是为我们自己还是为其他人。 无论是限制屏幕时间、阻止访问敏感信息，还是保持工作效率，Android 都提供了多种选项来帮助您实现这一目标。 让我们探讨如何限制 Android 设备上的一个应用程序。

应用限制

Android 提供了一项名为“应用程序限制”的内置功能，可让您控制特定应用程序的使用。 要访问此功能，请转到“设置”>“应用程序和通知”>“高级”>“特殊应用程序访问”>“应用程序限制”。 从这里，您可以选择要限制的应用程序，并选择所需的限制，例如完全阻止对该应用程序的访问或限制其在特定时间段内的使用。

第三方应用

如果您需要更多高级功能或对应用程序限制进行额外控制，您可以探索 Google Play 商店中提供的第三方应用程序。 这些应用程序提供了广泛的功能，包括应用程序计时器、内容过滤器和家长控制。 一些流行的选项包括 AppBlock、Norton App Lock 和 Screen Time。

常见问题解答

问：什么是应用程序限制？

应用程序限制是指控制或限制 Android 设备上特定应用程序的使用的能力。 它允许用户设置应用程序访问和使用的界限。

问：我可以限制对系统应用程序的访问吗？

默认情况下，Android 不提供限制对系统应用程序访问的选项。 但是，某些第三方应用程序可能提供此功能。

问：我可以根据时间限制对应用程序的访问吗？

是的，内置应用程序限制功能和某些第三方应用程序都允许您对应用程序使用设置基于时间的限制。 这对于管理屏幕时间或限制特定时间的访问特别有用。

总之，无论您是想限制自己的应用程序使用还是控制其他人的访问权限，Android 都提供了各种选项来帮助您实现这一目标。 从内置应用程序限制功能到第三方应用程序，您可以根据自己的喜好轻松定制应用程序访问和使用。 因此，掌控您的 Android 设备并充分利用其功能！