如何永久停止应用程序在后台运行？

您是否注意到，即使关闭智能手机上的应用程序，它仍继续在后台运行，消耗宝贵的电池寿命并降低您的设备速度？ 如果您厌倦了这种不便，我们有一些提示可以帮助您永久停止应用程序在后台运行。

首先，让我们了解一下应用程序在后台运行意味着什么。 当您在设备上打开某个应用程序时，即使您切换到另一个应用程序或锁定屏幕，该应用程序也会保持活动状态。 这允许应用程序执行接收通知、更新数据或播放音乐等任务。 虽然这对于某些应用程序很有用，但它也会耗尽电池并影响设备的性能。

要阻止应用程序在后台运行，您可以按照以下步骤操作：

1. 在安卓设备上：

– 转到“设置”并选择“应用程序”或“应用程序”。

– 选择您要管理的应用程序并点击它。

– 查找“电池”或“电池优化”选项。

– 选择“不优化”或“优化电池使用”并为所选应用程序禁用它。

2. 在 iOS 设备上：

– 转到“设置”并选择“常规”。

– 点击“后台应用程序刷新”。

– 禁用您想要停止在后台运行的应用程序的切换开关。

通过执行以下步骤，您可以防止应用程序在后台运行并节省设备资源。 但是，请记住，某些应用程序可能仍需要后台活动才能正常运行，例如消息传递或导航应用程序。

常见问题解答：

问：停止应用程序在后台运行是否会影响其功能？

答：在大多数情况下，停止应用程序在后台运行不会影响其核心功能。 但是，某些应用程序可能需要后台活动才能使特定功能正常工作。

问：我可以立即停止所有应用程序在后台运行吗？

答：不幸的是，没有通用的设置可以阻止所有应用程序同时在后台运行。 您需要单独管理每个应用程序的后台活动设置。

问：停止应用程序在后台运行是否会提高我的设备的性能？

答：是的，停止不必要的应用程序在后台运行可以减少资源使用并释放内存，从而提高设备的性能。

总之，控制哪些应用程序在后台运行可以显着增强您的智能手机体验。 通过按照提供的步骤操作，您可以永久停止应用程序在后台运行，从而节省电池寿命并提高整体性能。