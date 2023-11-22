如何从 iPhone 及其数据中永久删除应用程序？

在当今的数字时代，我们的智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分。 我们依靠它们来进行沟通、娱乐和提高生产力。 然而，随着我们的应用程序集合的增长，我们可能会发现自己希望通过永久删除不必要的应用程序及其相关数据来整理我们的设备。 如果您想知道如何在 iPhone 上执行此操作，请继续阅读分步指南。

首先，了解删除应用程序和卸载应用程序之间的区别非常重要。 当您删除应用程序时，您会将其从设备中完全删除，包括其所有数据。 另一方面，卸载应用程序会删除应用程序本身，但会保持其数据完整，允许您稍后重新安装它而不会丢失任何信息。

要从 iPhone 中永久删除应用程序，请按照以下简单步骤操作：

1. 在主屏幕上找到您要删除的应用程序。

2. 按住应用程序图标直至其开始抖动。

3. 点击应用程序左上角出现的“X”图标。

4. 将出现一条弹出消息，询问您是否要删除该应用程序。 点击“删除”确认您的决定。

完成这些步骤后，该应用程序将从您的 iPhone 中永久删除，并且其所有关联数据也将被删除。

常见问题解答：

问：我可以恢复已删除的应用程序及其数据吗？

答：不可以，一旦删除应用程序，它就无法恢复，除非您有包含该应用程序及其数据的设备备份。

问：删除应用程序会释放 iPhone 上的存储空间吗？

答：是的，删除应用程序可以帮助释放设备上的存储空间，特别是当应用程序有大量与之关联的数据时。

问：如果我不小心删除了应用程序会怎样？

答：别担心！ 您可以轻松地重新安装从 App Store 中意外删除的任何应用程序。 但是，除非您有备份，否则您的应用程序数据将无法恢复。

总之，从 iPhone 中删除不必要的应用程序是一个简单的过程，可以帮助整理您的设备并释放存储空间。 请记住删除应用程序时要小心，因为一旦删除，它们的数据将无法恢复。